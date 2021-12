Tilsa Lozano sobre César Vega: “Su fortaleza es la voz, pero su debilidad es el baile”

Este sábado 11 de noviembre es la semifinal de El artista del año, por ello Tilsa Lozano contó qué es lo espera ver en esta gala. Además, habló sobre el desempeño que ha visto de los participantes en la competencia.

“En una semifinal es donde se marca la línea de quiénes son los mejores, aquí se define quiénes pasarán a la gran final. Por eso, las presentaciones de los artistas tienen que ser impecables y ¡cero nervios! Ellos tienen que imaginarse que están solos y olvidarse de que se trata de una competencia, de que hay un jurado, tienen que disfrutar en el escenario ”, expresó la exmodelo en una entrevista de GV Producciones.

Asimismo, comentó sobre la sentencia de este sábado entre César Vega y Estrella Torres.

“Los dos son muy talentosos, pero veo a Estrella más versátil, se ha desarrollado mejor en las diferentes pruebas que ha puesto la producción. ¿Y César? La fortaleza de César es su voz majestuosa, pero su debilidad es el baile y su peso, que le juega una mala pasada a la hora de bailar. La gala pasada se tocó el tema de su peso y ahora ya está con profesionales luchando contra su obesidad tipo 1, eso me parece muy bueno porque es un tema de salud, no estético”, mencionó.

César Vega y Estrella Torres buscarán ganar la mayor cantidad de votos del público para no ser eliminados. Foto: composición/ Instagram

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre Jair Mendoza y Yahaira Plasencia?

En la gala pasada de El artista del año, Tilsa Lozano quedó encantada con la presentación de Jair Mendoza, quien está siendo vinculado sentimentalmente con Yahaira Plasencia. Por ello, la exvengadora aseguró que harían una linda pareja.

“Yahaira y Jair serían una linda pareja, los dos son jóvenes y comparten el amor por la música, quién sabe, tal vez ese amor crezca. Y quedé sorprendida con Jair Mendoza, no solo con su linda voz, sino con lo calmado que se le veía en el escenario, generalmente hasta el más grande artista se pone nervioso en la pista de El artista del año”, dijo.

Tilsa Lozano no planea sacar un tema tras el éxito de “Soy soltera”

“Mucha gente me pide que saque temas, pero esa etapa de mi vida ya pasó, la vengadora está enterrada. Ahora me dedico a mis hijos, a mi trabajo y a mi pareja. No considero haber sido cantante, en realidad, fueron canciones que complementaban los shows que yo hacía, pero la fiebre de mis canciones fue creciendo porque eran pegajosas y las letras siempre tenían algún mensaje picante”, explicó.