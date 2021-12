El día que Susy Díaz le aventó torta y cerveza en la cara a Geni Álves por el ‘Mero Loco’

La fiesta por los 50 años de Susy Díaz quedó marcada en la lista de escándalos de la farándula peruana. Todo ocurrió en setiembre del 2013, cuando la excongresista celebraba haber cumplido un año más de vida en compañía de su hija Florcita Polo y amigos del espectáculo en una discoteca. La diversión se paralizó cuando su expareja, Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero Loco’, y su novia, la brasileña Geni Álves, se aparecieron en el escenario del local.

Días antes del incidente, Susy Díaz y Geni Álves se habían lanzado fuertes críticas en distintos programas de televisión . Se declararon una guerra mediática debido a que la brasileña se lucía como la nueva pareja del ‘Mero Loco’, con quien la ex vedette peruana mantuvo más de 10 años de relación.

Una provocación

La presencia de una de sus peores enemigas provocó la furia de Susy Díaz. “¡Voy a tirarle cerveza, trae esa jarra de cerveza para tirarle!”, se le escuchó decir a la madre de Florcita, antes de subir al escenario.

Decidida a cobrar venganza, le lanzó la bebida en la cabeza a Geni Álves. No contenta con ello, cargó la torta de su cumpleaños mientras que la brasileña intentaba bajar las escaleras y escapar de un nuevo ataque. Pero, finalmente, la novia del ‘Mero Loco’ terminó con el cuerpo y rostro embarrado de crema.

Se sintió humillada

Entre lágrimas, Geni Álves reveló que se sintió humillada por el tortazo de Susy Díaz. Afirmó que fue invitada para asistir al evento, motivo por el cual no imaginó que iba a ser recibida de esa manera. Acudió a la comisaría para interponer una denuncia contra la exvedette.

“ Ella me invitó. ¡Susy está loca! ¡Esto es una humillación! Fui muy inocente. Así es la gente mala. Yo jamás haría eso. Ella hace eso porque quiere cámaras, quiere escándalos. Yo no estoy a su nivel de ella. Lamentablemente, se ganó una enemiga. Yo no soy una payasa. Es mucha humillación”, dijo la exmodelo.

¿Qué dijo el ‘Mero Loco’?