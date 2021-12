Ruby Palomino sorprenderá en El artista del año: “Este sábado voy a mover el ‘totó’ como Yahaira”

¡Promete impactar! Ruby Palomino se mostró muy emocionada por haber llegado a la semifinal de El artista del año, donde tendrá que enfrentarse a grandes artistas para lograr su pase a la final de la competencia.

“Estoy feliz y asombrada de haber llegado a la semifinal, no porque dudé de mi talento, sino porque cada uno de mis compañeros es un contrincante fuerte. Además, los participantes que están en competencia manejan las redes y eso es importante”, mencionó en una entrevista de GV Producciones.

“Yo no soy de las artistas que se toma una foto y le cuenta a la gente lo que le está pasando, antes yo me burlaba de los influencers, pero me he dado cuenta de que, en estos tiempos, es importante manejar las redes, así que he comenzado a subir más contenido desde que ingresé al programa” , agregó.

Ruby Palomino, una de las participantes más fuertes de El artista del año. Foto: GV Producciones

Asimismo, mencionó que sus ensayos cada vez se ponen más difíciles, pero aseguró que en esta gala sorprenderá con su movimiento de caderas.

“Estoy sufriendo. Me han puesto una coreografía muy difícil, tendré que bailar y cantar “Bamboleo” de Celia Cruz, que es una grande de la música cubana. En mi vida pensé moverme de esa manera, es difícil ver a una rockera moviendo el “totó”, pero este sábado voy a mover el “totó” como Yahaira (Plasencia). He tenido que aplicar la psicología conmigo misma, porque reconozco que me da vergüenza hacer algunos movimientos”, sostuvo.

Ruby Palomino sobre Yahaira Plasencia: “Me ha dejado con la boca abierta”

Ruby Palomino y Yahaira Plasencia llegan a la semifinal de El artista del año sin sentencia; por ello, la cantante habló del gran talento de su compañera y su gran desempeño en el escenario del programa.

“ Cuando la gente dice que Yahaira solo baila. Pues, para mí, lo que ha demostrado en el programa es increíble, me ha dejado con la boca abierta. Es verdad que su fortaleza es el baile, más que el canto, pero ahora que me tocó hacer una coreografía con piruetas, fue donde me di cuenta de que es bravo el mundo de los bailarines y, en El artista del año, se busca el paquete completo”, explicó.

Ruby Palomino será reforzada por Daylin Curbelo

“Es la primera vez que voy a compartir escenario con Daylin, sin embargo, la he escuchado cantar y tiene una voz potente. Estoy feliz de que una cubana me venga a reforzar, sé que vamos a hacer un buen dúo. Es una mujer guapísima, me han puesto un mujerón a mi lado, yo me voy a ver más chiquita de lo que soy (risas)”, contó.