Rodrigo González se burla de Patricio Parodi y Luciana Fuster: “No sé quién actúa peor”

¡Sin peros en la lengua! Rodrigo González no dudó en lazar duros comentarios sobre el desenvolvimiento actoral de Luciana Fuster y Patricio Parodi, quienes han revelado que podrían estudiar actuación, ya que se han sentido atraídos por ese arte luego de su experiencia en La academia.

Esta iniciativa fue respaldada por Ivonne Frayssinet, quien ha visto talento en los modelos y les manifestó sus mejores deseos. Sin embargo, en la edición de este 9 de diciembre en Amor y fuego, el actor mexicano Alfredo Adame evaluó el desempeño de Fuster y ‘Pato’ Parodi, luego de ver algunas escenas de la famosa serie. El intérprete criticó la actuación de ambos: “A estos chicos yo creo que los odió la cámara”.

Tras escuchar al artista charro, ‘Peluchín’, fiel a su estilo, no dudó en tirarles algunos dardos a los modelos.

“Son seres que no te transmiten nada, no traspasan la pantalla. Además, puestos a actuar al lado de actrices de la talla de Ivonne Frayssinet, se notan aún más las carencias. Ver una escena entre Luciana y el ‘Pato’ es como ver una escena de La rosa de Guadalupe; no sabes quién actúa peor, pero ahí los sigues viendo”, mencionó entre risas.

