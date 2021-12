Rodrigo González a la hermana de Luciana Fuster: Cuidado con las ligerezas por culpa de la piconería

Rodrigo González no se quedó callado tras las recientes declaraciones de la hermana mayor de Luciana, Fernanda Fuster, donde acusaba al conductor de televisión de dañar la imagen de la modelo.

Durante la transmisión de su programa, González aprovechó unos minutos para referirse al tema y responder a la joven.

“Cuando tú en tu plataforma indicas... (porque) tú no estás aquí jugando (...), estás afirmándome a mí de algo, señalándome a mí de algo... porque tu hermana no filtra los comentarios que aquí le hacemos, o los canalizan mal tú y tu entorno. No es tema nuestro, nosotros opinamos de lo que tu familia, tu hermana, deja caer”, se defendió el conductor.

Asimismo, aconsejó a la mayor de las Fuster tener cuidado con las acusaciones que hace a través de redes sociales.

“Yo creo que... tú, sí, que recién empiezas en esto (en la televisión), y nosotros que tenemos más de una década aquí, que sabemos cuáles son los parámetros, cómo nos podemos manejar, hasta dónde es una opinión y hasta dónde estás señalando o asegurando algo, te diría mas bien que tengas cuidado con las ligerezas que señalas por culpa de las piconerías de tu hermana y tuyas”, sostuvo Rodrigo.

Este también señaló que lo expresado por Fernanda Fuster se debería a que interpretó mal las palabras del presentador.

“Estoy hablando de las hermanas tóxicas, y digo la ‘Bimbolete’ y la ‘Chees Tris’, ¿por qué?, porque son dos productos que han sacado del mercado por su alto grado de toxicidad. Entonces, pongo: la ‘Bimbolete’ defendiendo a la ‘Chees Tris’, y ella sale a ofenderse, (pensando) que le estoy diciendo Bimbolete porque me estoy burlando de su apariencia física”, relató el conductor. Acto seguido, negó que esa fuera su intención.

¿Qué dijo Fernanda Fuster en su denuncia?

La hermana de Luciana Fuster escribió un amplio texto en sus redes sociales, donde etiquetó al Ministerio de la Mujer y a la ministra de dicha cartera, Anahí Durand, para referirse a los comentarios que emite Rodrigo González desde su plataforma.

“Anahí Duran, le pido por favor que tome cartas en el asunto y lea el tipo de comentarios y bullying que ha venido generando durante años este sujeto Rodrigo González cada vez que se refiere a mi hermana, incitando al odio y a la burla en base a inventos y suposiciones”, sostuvo la joven.