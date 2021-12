Milagros Leiva y Guido Bellido: ¿qué pasó en la entrevista y por qué fue viral?

El miércoles 8 de diciembre, Milagros Leiva y Guido Bellido protagonizaron una acalorada discusión durante la entrevista que tuvieron. La periodista le consultó sobre las razones de Perú Libre para que no apoye la vacancia contra Pedro Castillo y también por la interpelación al ministro de Educación, Carlos Gallardo.

Durante la conversación, la presentadora de Willax le preguntó al congresista sobre sus estudios universitarios, haciendo énfasis en el tiempo que tardó en obtener su grado de bachiller.

“Usted ha sido universitario, ¿cuántos años se demoró en terminar la universidad? Es una pregunta cerrada”, dijo Leiva.

“50 años, qué le parece, ¿Por qué le preocupa eso? Te daré una respuesta concreta, cada uno para poder estudiar no tiene las mismas condiciones que usted, una persona planifique el tiempo” , respondió Bellido de forma sarcástica.

¿Por qué se volvió viral esta entrevista?

Tras esta pregunta, Milagros Leiva dejó entrever la importancia de los años en los que uno demora en terminar los estudios universitarios y reveló que ella fue becada en una universidad particular.

“Si a usted no le importó terminar la universidad en cinco años, me queda claro porque a muchos sindicalistas no les importa el tiempo. Me va a perdonar que se lo tenga que decir, le cuento que yo hice becada la Universidad de Lima y le agradezco, fui la mejor estudiante y me apuré en terminar”, explicó la conductora.

Sin embargo, no imaginó que Guido Bellido la pondría en aprietos al hacerle una pregunta matemática para poner a prueba sus habilidades.

“Usted dice que es becada y que ha estudiado en la Universidad de Lima, me parece interesante. Y quiere presentarse como inteligente ante cualquier otra persona (...) ¿Cuánto es 0,5 elevado a la -1?”, preguntó el congresista fiel a su estilo.

Milagros Leiva protagonizó una acalorada discusión con Guido Bellido. Foto: captura de Willax

Milagros Leiva se incomodó con la pregunta de Guido Bellido y no supo que responder

Ante la pregunta de Guido Bellido, Milagros Leiva no supo que responder y solo atinó a decir: “Otra vez con sus estupideces”.

Tras esta respuesta, el expremier aseguró entre risas que su interrogante era “elemental” y “básica”.