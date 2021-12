Michelle Soifer regresa a la actuación: “Un artista debe saber actuar, bailar y cantar”

Michelle Soifer sigue imparable tras el éxito con su canción “Tempo”, ya que anunció su regreso a por todo lo alto a la actuación gracias a la serie Junta de vecinos, la cual se estrenará este lunes 13 de diciembre por las pantallas de América TV.

Para ese proyecto, la artista nacional dará vida a ‘Danitza’, una mujer emprendedora, trabajadora y perseverante que tiene muchos sueños por la vida. Y confesó que se siente muy identificada con su personaje debido a que tiene mucho de ella.

“La pasé increíble. He conocido personas muy importantes que han sido parte de mi crecimiento actoral. Conocí a dos actrices internacionales (Cynthia Klitbo y Bárbara Torres) que me ayudaron muchísimo en mi aprendizaje . Grabar ha sido divertido, porque más que un trabajo era un compartir”, dijo Michelle Soifer en un comunicado sobre la serie de Pro TV.

Asimismo, la cantante aseguró que le encantaría seguir en la actuación y que esto vaya de la mano con su faceta musical. Su más reciente tema “Tempo” ha tenido gran acogida, ya que en solo 15 días pasó las 2 millones de reproducciones en YouTube.

“Me encantaría continuar con la actuación. Una artista tiene que ser completa: cantar, bailar y actuar” , indicó Michelle Soifer, quien participó en la telenovela Ven, baila, quinceañera con el papel de la malvada ‘Elisa’.

Michelle Soifer envía mensaje a sus detractores

Además, Michelle Soifer se dirigió a sus detractores, quienes la critican por incursionar en la actuación.

“Siempre habrá personas que van a criticar, es normal, pero es lamentable que critiquen a los mismos colegas. Todos empezaron de cero y debemos apoyarnos. Más amor y menos hater”, mencionó.

Michelle Soifer: “Me confunden con Jennifer Lopez”

Durante una visita a Mujeres al mando, Michelle Soifer bromeó y contó que está cansada de que la confundan con Jennifer Lopez.

“A mí me confunden con Jennifer López cada que salgo a la calle y, de verdad, ya estoy cansada. Ahora me vieron y me dijeron Beyoncé. Cálmense gente”, reveló.