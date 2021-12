Gian Marco realizará concierto en Piura a pesar de no tener permiso de la municipalidad

Gian Marco se encuentra en Perú para llevar a cabo una serie de conciertos que forman parte de su gira Cuarteto acústico, que marca su regreso a los escenarios nacionales tras más de año y medio alejado. El también compositor ya estuvo en la ciudad de Huancayo, donde incluso derramó algunas lágrimas mientras se defendía de una serie de críticas que había recibido en los últimos meses.

Ahora, el intérprete estuvo en Arequipa, pero por la tarde arribó a Piura para llevar a cabo este viernes 10 de diciembre una nueva presentación en dicha provincia. Fue mediante las historias de su cuenta de Instagram que el premiado artista nacional publicó unos videos del momento en que llegó al norte del país.

Municipalidad de Piura niega permiso para concierto de Gian Marco

Gian Marco fue bien recibido por un grupo de fanáticos piuranos e incluso subió historias donde aparece probando chifles y el tradicional ceviche. Sin embargo, el cantautor ha pasado por alto el comunicado emitido por la Municipalidad de Piura, el cual niega la autorización para que el concierto se lleve a cabo en el Club de Caballos de Paso.

La Municipalidad de Piura niega el permiso para el concierto de Gian Marco. Foto: Facebook

“La Municipalidad Provincial de Piura pone en conocimiento que no ha otorgado ninguna autorización para el desarrollo del evento Cuarteto Acústico-Concierto de Gian Marco, anunciado para el 10 de diciembre”, indica la primera parte del documento.

Gian Marco llora en pleno concierto por críticas

El pasado 27 de noviembre, Gian Marco llevó a cabo una de sus primeras presentaciones en la ciudad de Huancayo, ante una multitudinaria concurrencia. Durante un momento del show, el intérprete hizo un alto para dirigirse al público con respecto a una ola de críticas de las que había sido víctima.

“No ha sido fácil. La gente ve una parte de mí solamente; otros hablan de mí también”, inició el discurso el también compositor. “Es muy difícil estar acá parado; es muy difícil hacerlo. Es difícil hacer discos todos los años. Yo no adopto una pose, soy lo que soy. El que me quiera que me quiera y el que no, no pasa nada, ya está”, indicó.