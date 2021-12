Diego Boneta quiere fusionar México con Hollywood: “Quiero tener los pies en ambos lados”

El actor Diego Boneta está imparable. Tras terminar su paso por Netflix con la última temporada de Luis Miguel, el mexicano lanza más proyectos para volverse realmente una estrella internacional. Ahora está interesado en producir contenido que pueda combinar lo mejor de México con Hollywood.

Boneta presentó At midnight, su primera película de su casa productora Three amigos. Esta se realizó para la plataforma de streaming Paramount plus. Es una comedia romántica, protagonizada por él mismo. Empezó a planearse cuando se terminó de grabar la primera temporada de Luis Migue, la serie.

“Para mí es un sueño, (...) es muy especial porque es el primer proyecto que hacemos y desarrollamos con la compañía Three Amigos y es nuestro sueño. Nunca ha habido una comedia romántica de Hollywood que filmara en México” , contó el actor de 31 años a Efe.

El éxito de Luis Miguel para Diego Boneta

La popularidad que alcanzó la serie de Netflix catapultó la carrera de Boneta. Si bien actúa desde niño, ponerse en los zapatos de ‘El sol de México’ lo puso en la mira del mundo. El actor no solo vio un incremento en su número de fanáticos, sino consiguió nuevos contactos y conoció a talentos que lo inspiraron a incursionar en proyectos de mayor escala.

Ahora, el actor quiere “ampliar” la visión mundial que se tiene de México , su país de origen. Con esa visión fue que se creó At midnight.

“Para mí es una gran oportunidad de mostrar un México que no se ha visto a nivel global, juntamos a los productores de La La Land (2016) y al director Michel Franco (Nuevo Orden, 2020), es una fusión de lo mejor de ambos territorios, e hicimos algo que no se ha hecho antes”.

Jonah Feingold, Monica Barbaro, y Diego Boneta, protagonistas de At midnight, durante un Foro de Paramount. Foto: EFE

Diego Boneta busca fusionar el talento mexicano con Hollywood

Con su nueva empresa productora, Three amigos, Diego trabajará por llevar la esencia mexicana a nuevos escenarios. Desea trabajar entre su país natal y Estados Unidos, así como estar involucrado en distintos estilos de proyectos filmográficos.