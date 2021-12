Andrea San Martín: niñeras aseguran haber sido testigos de agresiones contra su hija

Andrea San Martín y Juan Víctor continúan envueltos en un lío legal y mediático en torno a la tenencia de su hija. Meses atrás, el piloto denunció a la presentadora por un supuesto maltrato físico y psicológico a la menor.

La expareja de la también actriz alegó tener pruebas que corroboran su acusación, por lo cual se presentó el último 8 de diciembre en el programa de Andrea Llosa para presentar audios y testimonios, entre los que se encuentran las declaraciones de las niñeras que tuvieron a la pequeña a su cuidado.

¿Qué dijeron las niñeras sobre Andrea San Martín?

Fueron tres testimonios los difundidos por Juan Víctor en el programa Andrea. Niñeras que trabajaron para Andrea San Martín mencionaron conductas que pudieron notar en ella sobre su trato con la menor de 3 años.

“Me decía: ‘No le hables (a la niña), no la mires, ignórala’. Me daba mucha pena porque yo también soy madre y no me gusta ver a una criatura queriendo que uno le haga caso”, dijo la trabajadora de nombre Juana sobre un episodio que vivió en casa de la conductora.

Las niñeras María y Betzabé también contaron episodios en los que la figura de televisión habría maltratado a su pequeña hija.

“Tenía comportamientos extraños simplemente porque la niña se acercaba a su oficina. La agarraba y la lanzaba hacia afuera diciéndole lisuras ” y “...le ha pegado, le ha gritado. Cuando ha perdido la paciencia, la ha maltratado a la bebé”, expusieron.

Andrea San Martín se pronuncia tras aparición de Juan Víctor en TV

El abogado de Andrea San Martín difundió un extenso comunicado horas antes de la presentación de Juan Víctor, padre de su menor hija, en el programa de Andrea Llosa. En dicho espacio, la expareja de la ex chica reality presentó audios y pruebas que respaldan su acusación de agresión contra la niña.

Sin embargo, la conductora pidió a través de su representante legal que no se ventilen detalles del caso públicamente debido a que estos aún se encuentran siendo materia de investigación.

“Se deberá mantener en reserva los actuados de la investigación, lo que implica que no deberá difundirse por cualquier medio radial, televisivo u otros medios. Entendiendo, la reserva de la investigación como una limitación que impide que cualquier persona extraña al proceso pueda tomar conocimiento de él mientras se desarrolla la investigación”, se lee en dicho pronunciamiento.