Andrea Llosa a Andrea San Martín: “Juan Víctor tiene derecho de ver a su hija”

La ex chica reality Andrea San Martín y su exnovio Juan Víctor vuelven a generar polémica en los medios. En esta ocasión, el joven padre se presentó en el programa de Andrea Llosa para hacer una fuerte denuncia y difundir unos audios que demostrarían que su hija habría sido víctima de maltrato físico y psicológico. Según contó, no puede ver a la pequeña desde hace varios días por decisión de la madre.

La conductora Andrea Llosa se mostró a favor de Juan Víctor Sánchez y aseguró que la producción intentó convencer a Andrea San Martín para que diera su versión en el programa, pero rechazó la invitación. Sin embargo, reveló que pudo conversar con ella sobre el conflicto que mantiene con su exnovio.

“ Hace un tiempo hablé con ella, ella estaba desesperada porque lo que quería era que parara todo esto. Me decía: ‘Quiero hablar con Juan Víctor, no entiendo qué pasó, nosotros hemos sido amigos, de pronto todo cambió, no entiendo qué es lo que quiere’; sin embargo, en un momento prefirió quedarse callada y esperar lo que diga el Ministerio de la Mujer”, expresó la figura de ATV.

Defiende a Juan Víctor

Andrea Llosa aclaró que existe una conciliación entre Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín, motivo por el cual, tanto la madre como el padre tienen derecho de ver a su hija. Defendió al joven y le envió un mensaje a la conductora de La banda del Chino.

“Existe una conciliación y él tiene derecho de ver a su hija , eso no lo podemos negar porque ambos tienen derecho, pero más allá de esto, es la niña quien tiene derecho a pasar tiempo con ambos. Es una niña que merece estar con su mamá y su papá, con los dos, acá no estamos para juzgar a nadie”, sostuvo.

Sorprendida por audios de Andrea San Martín

Sobre los audios que difundió Juan Víctor y el testimonio de las niñeras, Andrea Llosa se mostró sorprendida por las acusaciones de maltrato infantil contra Andrea San Martín.