Al fondo hay sitio: ¿qué actores regresarían a la serie y quiénes serían los grandes ausentes?

Al fondo hay sitio se encuentra cerca de regresar a la pantalla chica. Luego de varias semanas de rumores, se confirmó que la icónica novela volverá con una nueva temporada, hecho que generó mucha emoción y expectativa entre los televidentes peruanos.

Según información difundida por El popular, la producción ya inició grabaciones y será presentada como parte de la preventa de América TV para el año 2022. Sin embargo, esta nueva etapa no contará con la participación de Efraín Aguilar a pesar de que renovó contrato con la mencionada casa televisora.

Hasta el momento son pocos los detalles que se conocen sobre la próxima novena temporada. Por esta razón, muchos de los fanáticos de la historia, que se estrenó en el 2009, esperan que se revelen algunos pormenores en torno a la trama que seguirá y al elenco.

Algunos de los actores, que participaron de la emisión original de Al fondo hay sitio, se pronunciaron luego de que se viralizara el proyecto de lo que será la nueva temporada. Varios se mostraron emocionados y dejaron abierta la posibilidad de volver a interpretar a sus antiguos personajes; sin embargo, otros indicaron que no regresarían.

En esta nota, te presentamos a los artistas que regresarían al barrio de Las Lomas y a aquellos que se ausentarían por diversos motivos.

Actores que volverían a Al fondo hay sitio

Adolfo Chuiman

El actor se mostró incrédulo en torno a la posibilidad del regreso a las pantallas de Al fondo hay sitio y prefirió no aseverar nada antes de poder conversar con los miembros de la producción. No obstante, dejó abierta la posibilidad.

“Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, dijo.

Magdyel Ugaz

La popular ‘Teresita’ habló sobre volver a interpretar su icónico papel y expresó curiosidad al saber cómo manejarán el tema del cambio en los personajes: “Voy a pasear por pasillos de América Televisión para saber más claramente. Yo no sé nada, pero sí me emociona saber que la gente sí quisiera, es bien bonito”.

Junior Silva

El comunicador no confirmó directamente si regresaría a la nueva temporada, pero deslizó dicha posibilidad al visitar el set de La banda del Chino con uno de los vestuarios que usó su personaje en la novela.

Erick Elera

Erick Elera fue uno de los actores de Al fondo hay sitio que desde un inicio confirmó su deseo de participar del proyecto. Además de volver a darle vida a Joel González, el artista pidió que también se incluya a su hija Flavia, quien interpretó a Nelly Francesca.

“Yo feliz de volver a interpretar a un personaje que me ha dado mucho y que la gente también extraña”, expuso.

Bruno Odar

El recordado ‘Lucho González’ no descartó integrar el nuevo elenco de Al fondo hay sitio. “Es un clásico, va a quedar como un clásico archivado. Yo por mí iría porque es trabajo”, dijo a La Banda del Chino.

Artistas que se ausentarían de la recordada novela

Mayra Couto

Mayra Couto sería una de las actrices que no aceptarían participar en la nueva versión de la telenovela. Actualmente tiene planes de desarrollar su carrera de directora y productora en Colombia. También anunció recientemente que contraerá matrimonio con su pareja y que vivirán juntos en dicho país.

Nataniel Sánchez

Nataniel Sánchez fue una de las artistas que se pronunció rápidamente en redes sociales, luego de que se comenzara a hablar sobre una eventual nueva temporada de la producción, en la que dio vida a Fernanda de Las Casas.

La intérprete, que se encuentra radicando en España, contó los motivos que la llevarían a negar dicha propuesta. “Tengo compromisos aquí ya estipulados y por otras razones yo no formaría parte si es que existe una novena temporada. Quería darme este tiempo para contarles personalmente”, precisó en Instagram.

Irma Maury

La actriz que dio vida a la singular Doña Nelly sería otra gran ausencia en el regreso de Al fondo hay sitio. Irma Maury dejó de participar en la serie peruana debido a la exigencia de las grabaciones, según comentó en una entrevista a Correo.

“Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, dijo.