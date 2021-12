Al fondo hay sitio: confirman nueva temporada de la exitosa serie de América TV

Al fondo hay sitio fue una de las series más exitosas de la televisión peruana y hablar sobre una posible temporada siempre ha generado revuelo entre los seguidores de esta producción de Efraín Aguilar.

Finalmente, la espera terminó, porque se confirmó una novena temporada y a los actores que serán parte de esta historia.

Como se recuerda, a inicios de noviembre se empezó a especular sobre un posible retorno de Al fondo hay sitio, la cual llegó a su fin en 2016 luego de ocho temporadas y siete años de haberse posicionado como una de las producciones más vistas y queridas de América TV.

Según fuentes cercanas a El Popular, el miércoles 8 de diciembre empezaron las grabaciones de Al fondo hay sitio con los reconocidos actores Adolfo Chuiman e Yvonne Frayssinet, quienes volverían a dar vida al mayordomo Peter y madame Francesca. Todo esto como parte de la preventa que la casa televisora mostrará en el 2022.

Efraín Aguilar no producirá la nueva temporada de Al fondo hay sitio

Asimismo, el mismo medio indició que Efraín Aguilar, la cabeza de Al fondo hay sitio durante siete años, ya no formará parte de la novena temporada. En su lugar estará el guionista Gigio Aranda.

Sin embargo, eso no quiere decir que Efraín Aguilar quedará fuera de América TV. Él confirmó que renovó contrató con la casa televisora, pero no reveló en qué producciones estará.

Nataniel Sánchez le dice no a Al fondo hay sitio

A través de Instagram, Nataniel Sánchez contó que no regresará a Al fondo hay sitio si en caso se confirmara una nueva temporada.

“Yo no voy a volver a estar en Al fondo hay sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer”, manifestó la actriz peruana.