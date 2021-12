Valeria Piazza cuestiona a Melissa Klug por no invitar a Youna a cena navideña: “La Navidad es paz, amor, unión”

Melissa Klug siempre se ha mostrado protectora cuando se trata de sus hijos, pues desea que sean felices y que nada ni nadie les haga daño. Hace tan solo unas semanas, surgieron algunos rumores de discrepancias entre la matriarca del clan Klug y Samahara Lobatón, pues ella retomó su relación con el padre de su primogénita, Jonathan Horna, y al parecer esa noticia no habría sido del total agrado de la ‘Blanca de Chucuito’.

En ese sentido, Melissa Klug y Samahara Lobatón conversaron con diversos programas televisivos para descartar las especulaciones de una posible pelea entre ambas, y también, manifestaron que pasarían Navidad juntas, en casa de Melissa, pero hicieron hincapié en que Youna no las acompañaría en la ceña festiva.

Este hecho ha sido cuestionado por personajes como Magaly Medina, y recientemente por la conductora de televisión Valeria Piazza, pues creen que si tienen un relación cordial y no hay problemas entre ellos, debería invitar al joven padre a pasar Nochebuena en la reunión familiar que se armará en su hogar.

Valeria Piazza cuestiona que Melissa Klug no invite a Youna a pasar Navidad en su residencia

La conductora de América espectáculos, Valeria Piazza, sorprendió la mañana de este miércoles 8 de diciembre al cuestionar la reciente decisión de Melissa Klug de pasar Navidad junto a sus hijas e hijos, pero no invitar a Youna, pareja de Samahara Lobatón.

Mientras introducía una nota en su programa sobre la chalaca, la presentadora dijo: “Porque ella dice que no tiene un problema con Youna, pero, ¿qué está pasando? Si no tiene ningún problema, ¿por qué no lo quiere invitar a la cena navideña? ”.

“Si el día de la Navidad es amor, paz, unión, pero parece que a él de lejitos nomás lo quiere”, agregó.

Este hecho se polemizó luego de que Melissa Klug asistiera al programa América hoy el último 7 de diciembre, y fuese consultada sobre la relación que mantiene con Jonathan Horna, que por cierto confesó, es una muy buena; sin embargo, le gustaría que sus hijas tuviesen al “príncipe azul” en sus vidas y sean respetadas.

“Todas las mamás quieren lo mejor para sus hijas, y en ese caso, Melissa Klug también”, concluyó Valeria Piazza sobre el tema.

Melissa Klug dice por qué Youna no estaría invitado a su cena navideña: “No creo que sea el momento”

La empresaria fue invitada al set del programa América hoy, la mañana del 7 de diciembre y reafirmó su decisión de no invitar a Youna a su cena navideña.

Sin embargo, Melissa Klug mencionó que su hija Samahara Lobatón y su nieta Xianna están invitadas a pasar la Nochebuena en su hogar, pero aún no es momento de volver a compartir con Jonathan Horna. “No creo que sea el momento”, puntualizó la figura pública.