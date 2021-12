Rosángela Espinoza asegura que no volverá a ser chica reality: “Estoy vetada”

Rosángela Espinoza ha demostrado estar enfocada en crecer profesional y laboralmente desde que abandonó el reality de competencia Esto es guerra. Un atisbo de ello, fue que diera a conocer el uso de estrategias para mejorar el alcance que posee en redes sociales, propio de la carrera que estudió, y, días más tarde, recibir un premio de la Confederación de Nacional de Comerciantes (CONACO) por ser la Influencer del 2021.

Cosas positivas han comenzado a sucederle a la ‘Chica selfie’, y ella las está aprovechando al máximo. En declaraciones para Amor y fuego, la influencer se pronunció sobre su polémica salida de Esto es guerra y se refirió a Elías Montalvo y a Peter Fajardo.

Asimismo, pese a que en un inicio mencionó que no formaría parte de EEG, Espinoza no descartó la posibilidad de retornar a producciones como La Academia porque le gusta mucho la actuación.

“No descarto nada porque el tema de la actuación sí me encanta, sí me encantaría entrar por ahí, y bueno, ya como chica reality ya puse fin, estoy vetada”, sostuvo la también modelo.

Rosángela opina sobre Elías Montalvo y Peter Fajardo

Al ser consultada sobre si estaba distanciada de Peter Farjardo, productor de Esto es guerra , ‘Rous’ aseguró que nunca tuvieron una relación amical, sino tan solo laboral. “Yo no me he peleado con nadie. No, es que no hay ni amistad ni nada, solamente ha sido trabajo”.

En esa línea, la reportera de Amor y fuego le preguntó a Rosángela sobre la relación que mantiene con Elías Montalvo, con quien se mostró muy cercana durante una temporada en el programa reality, y quien propició su salida del reality.

A lo que la joven empresaria solo atinó a decir: “Para qué hablar, cada uno hace de su vida lo que quiere”.

Rosángela Espinoza admite que paga publicidad en Instagram

Luego de que el periodista de espectáculos Samuel Suárez evidenciara que la modelo paga por publicidad en Instagram, a Rosángela Espinoza no le quedó de otra que pronunciarse.