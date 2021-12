‘Robotín’ y ‘Robotina’ tuvieron una acalorada discusión tras entrevista con Magaly Medina

Alan Castillo y Karelys Molina, más conocidos como sus personajes ‘Robotín’ y ‘Robotina’, anunciaron a través de un comunicado su separación sentimental, y desde entonces se han presentado en diversos canales de televisión para hablar sobre los motivos que los llevaron a tomar tal decisión, así como para revelar algunos detalles de su complicada relación.

Cada uno de los involucrados ha expuesto su versión de los hechos y lo dejaron claro en una reciente emisión de Magaly TV, la firme. Sin embargo, luego del fin de la transmisión del programa, ambos protagonizaron un acalorado encuentro detrás de cámaras.

La fuerte discusión de ‘Robotín’ y ‘Robotina’

En las imágenes presentadas el último 7 de diciembre se puede apreciar a los cómicos en los pasillos de ATV luego de presentarse en el espacio de Magaly Medina. Ambos se confrontaron frente a las cámaras de televisión.

El material muestra a los cómicos reclamándose mutuamente por los detalles de su distanciamiento. “¿Te gusta ver que los haters me ataquen en internet?”, cuestionó el artista ambulante. Además, también sugirió que la venezolana le habría sido infiel, hecho que enfureció a la mujer.

‘Robotín’ lloró al hablar de su separación de ‘Robotina’

Alan Castillo se presentó en el set de Mujeres al mando caracterizado como su conocido personaje ‘Robotín’ y declaró sobre su ruptura con Karelys Molina. El cómico se mostró bastante afectado por la situación y no pudo evitar romper en llanto al recordar los problemas emocionales que lo afectan.

“Yo vengo de un pasado fuerte. Si yo no fuera guerrero como soy, hasta me hubiese suicidado. Eso es lo que ustedes no entienden”, dijo. A pesar de que aseguró estar enamorado de la popular ‘Robotina’, descartó la posibilidad de una reconciliación. “Quiero estar solo”, expuso.