‘Robotín’ afirma estar estresado por su relación con la madre de sus hijas: “No es vida”

‘Robotín’ rompió en llanto durante su visita al set de Mujeres al mando tras hablar a los difíciles momentos que se encuentra viviendo luego de confirmar su separación de Karelys Molina, quien fue su pareja por más de 6 meses.

Alan Castillo indicó que siente un gran cariño por la popular ‘Robotina’, pero confesó que aún tiene que curar algunas heridas que le dejaron experiencias pasadas. Fue en este momento en que contó que actualmente no tiene una buena relación con la madre de sus hijas.

Cabe indicar que a inicios del 2021, el cómico se sometió a un examen de ADN para comprobar su paternidad en tres menores. Los resultados arrojaron que solo era progenitor de la niña de 6 años, mas no de los otros dos infantes que había firmado como suyos. Sin embargo, recalcó que aprecia a todos los niños y que seguirá velando por ellos.

¿Qué dijo ‘Robotín’ sobre la madre de sus hijas?

Alan Castillo ‘Robotín’ no pudo aguantar las lágrimas y reconoció que no se encuentra preparado para una relación, pues tiene muchas preocupaciones y responsabilidades.

“Vengo de un pasado fuerte, que hasta el momento no se cura. La mamá de mis hijas que me estresa todos los días, no es vida, tengo deudas , tengo que ver por mis hijas”, dijo entre lágrimas el cómico ambulante.

‘Robotín’ recalcó su cariño por ‘Robotina’

A pesar de haber confirmado su separación, Alan Castillo recalcó que no quiere hacerle daño a Karelys Molina y que necesita de un tiempo para poner recuperar su salud mental.

“Quiero estar solo. No quiero que ella sufra con una persona que tiene problemas, quizás hasta mentales. Ella es chibola, no puede pasar estas cosas. Yo soy mayor, lo reconozco, pero no estoy preparado para una relación ahora”, expresó.

‘Robotín’ habla de su ruptura con ‘Robotina’. Foto: captura América TV

¿Cómo fue La fuerte discusión de ‘Robotín’ y ‘Robotina’?

En las imágenes presentadas el último 7 de diciembre se puede apreciar a los cómicos en los pasillos de ATV luego de presentarse en el espacio de Magaly Medina. Ambos se confrontaron frente a las cámaras de televisión.

El material muestra a los cómicos reclamándose mutuamente por los detalles de su distanciamiento. “¿Te gusta ver que los haters me ataquen en internet?”, cuestionó el artista ambulante. Además, también sugirió que la venezolana le habría sido infiel, hecho que enfureció a la mujer.