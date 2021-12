Olivia Rodrigo estrenó su primer concierto para Tiny Desk de NPR

Olivia Rodrigo ha estrenado el video de su presentación en Tiny Desk, para las plataformas de NPR. Esta grabación lleva el nombre de ”Olivia Rodrigo: Tiny Desk (Home) Concert”. “Good 4 U“, “Traitor”, “Drivers License” y " Deja Vu“ fueron las canciones escogidas por la artista.

my band and I went to the dmv for @NPR tiny desk!!! out now 💥💥 https://t.co/EmyVV3cDJY pic.twitter.com/8JmR1ZYsfx