Mauri Stern a ‘Farruko’: “Lo que acaba de pasar en el escenario no se lo puedo perdonar ni a un amigo”

En una jornada más del nuevo formato del programa de imitación más querido por la audiencia peruana, Yo soy, grandes batallas, se presentaron nuevas propuestas musicales que buscaban sentarse en la silla de consagrados y vencer en un duelo de personificación a uno de sus compañeros del reality.

En esa línea, se vivió el segundo enfrentamiento entre dos participantes con larga trayectoria artística: ‘Farruko’ y ‘Robert Smith’, quien el último 7 de diciembre regresó luego de una larga recuperación tras contraer COVID-19 y desplazar a Ozuna de la silla de consagrados.

Finalizadas las presentaciones de los concursantes, la mesa del jurado se preparó para expresar sus opiniones, y fue Mauri Stern el primero en tomar la palabra. Sin embargo, el imitador del cantante de reguetón no se imaginaba que el exintegrante de Magneto iba a juzgar tan duramente su show musical.

Mauri Stern critica presentación de imitador de ‘Farruko’

El imitador de Farruko llegó a Yo soy, grandes batallas internacional a retar al intérprete de Roberth Smith y con ánimos de convertirse en el próximo consagrado. No obstante, no todo salió como planeado.

Concluido su show musical, al estilo de “Calma”, el conductor Christian Rivero pidió al jurado que levante la mano quien desee hablar y Mauri Stern fue el primero en hacerlo, por lo que Rivero le cedió la palabra, y de ese modo, inició con el respectivo feedback del performance que acababa de presenciar en el escenario.

“Farruko, amigo, lo que acaba de pasar en el escenario no se lo puedo perdonar ni a un amigo (...) Más, si hemos crecido juntos, nos hemos forzado, nos hemos disculpado”, dijo en un inicio el también productor.

“Yo, artísticamente, siento un abandono del personaje, un abandono vocal, un abandono de afinación”, agregó el artista mexicano.

En seguida, Stern fue abordado por Jorge Henderson, quien le confesó que había visto a ‘Farruko’ bastante cercano al personaje. “El tipo empezó muy mal hace mucho tiempo, mejoró. Creo que en estos dos años de la pandemia, no has hecho la chamba o no escogiste la canción correcta (...) Cómo ayudarte como amigo sincero”, concluyó diciendo Mauri.

‘Farruko’ es derrotado por ‘Robert Smith’ y se despide de Yo soy, grandes batallas

Llegado el momento de emitir sus votos el jurado, Mauri Stern, Janick Maceta y Jorge Henderson eligieron como ganador del enfrentamiento artístico al imitador de Roberth Smith, manteniéndose el concursante en su silla de consagrado. Por su parte, Katia Palma no estuvo presente en esta entrega del programa.

Sin embargo, Christian Rivero animó al intérprete de Farruko y le recomendó regresar para demostrar de qué está hecho. “Usted está hecho de ganas y de luchar, así que vuelva pronto a este escenario”, dijo el esposo de Gianella Neyra.