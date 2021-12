María Pía Copello confiesa que prefiere a Ignacio Baladán en vez de a Patricio Parodi para hacer tiktoks

María Pía Copello se encuentra en el apogeo de su carrera artística, pues el último 3 de noviembre, la cantante estrenó el videoclip de su nuevo tema “Bailando sola” y este ya cuenta con más de 260.000 reproducciones. En ese sentido, la exconductora de Esto es guerra viene siendo invitada a diversos programas de TV para promocionar el lanzamiento de su nuevo sencillo y contar los próximos proyectos que tiene pensado ejecutar.

Es así que, la hermana de Anna Carina, fue invitada esta tarde al set de En boca de todos, donde fue sometida a una especie de interrogatorio, como parte de la sección ‘Te tiro dedo’.

María Pía señala que prefiere hacer tiktoks con Ignacio Baladán

La creadora de contenido fue consultada sobre a que chico reality elegiría, si a Patricio Parodi o a Ignacio Baladán, para grabar tiktoks. “El presupuesto solo te da para uno”, le dijo Tula Rodríguez.

A lo que ella respondió: “ Si tuviera que elegir a uno, ¿no? entonces elegiría a... Ignacio ”. Frente a su respuesta, el set entero se mostró sorprendido y efectos de ambulancia y disparos sonaron de fondo.

Fue por ello, que María Pía pidió explicar el por qué de su decisión. “Pato está muy desaparecido, le escribo y me deja en visto, le mando mensajes y no contesta, lo invito a hacer tiktoks y no viene”, sostuvo la influencer.

María Pía cuenta que le paga a su hija por su trabajo en TikTok

La exconductora de América TV acudió al set de Magaly TV, la firma en compañía de su menor hija con el fin de anunciar el lanzamiento de su nueva canción “Bailando sola”.