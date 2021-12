Magaly Medina renovará votos con Alfredo Zambrano: “Hay gente que nos quiere ver separados”

Magaly Medina celebrará este fin de semana cinco años de casada con Alfredo Zambrano, quien en las últimas semanas protagonizó titulares en la farándula peruana luego de que Giuliana Rengifo revelara haber tenido un efímero romance con el notario antes de que contrajera matrimonio con la conductora. Sin embargo, la presentadora de espectáculos decidió omitir estar declaraciones y ahora anuncia su viaje a Colombia junto con su esposo para la renovación de votos.

“Lo decidimos porque nos nació hacerlo. Sabemos que recibimos mucha energía negativa y que hay gente que nos quiere separados, pero nosotros tratamos de vivir nuestro matrimonio alejados de toda esa envidia”, indicó en entrevista para Trome.

La comunicadora contó quiénes la acompañarán en esta fecha tan importante. “Yo trabajo, mi esposo, no. Los periodistas no tenemos feriados; nos vamos de viaje el 9. Nuestro destino es Cartagena (Colombia). Allá un grupo de amigos nos acompañarán en nuestra renovación de votos. Será en la terraza de un hotel, dentro de la Ciudad Amurallada, y al día siguiente iremos a navegar por las islas. Serán dos días de celebración con las personas que nos quieren”.

Conductora opina sobre romance entre su esposo y Giuliana Rengifo

En el año 2015, la conductora y el notario se separaron, y fue cuando el abogado inició un amorío con la cantante. Magaly Medina detalló no estar afectada por las declaraciones de Giuliana Rengifo. “Hablan de él, no de mí. ¿Por qué me tendría que arañar? Eso es de él. Solo diría qué malos gustos, ¿no? Lo que haya podido hacer hace años cuando estaba soltero me llega altamente. No fue en mi año. Cada uno hacía lo que tenía que hacer”, dijo.

Magaly Medina descartó supuesta infidelidad de Alfredo Zambrano. Foto: GLR / captura ATV

Magaly Medina y Alfredo Zambrano revelan secreto de su relación

Luego del alboroto ocasionado por Giuliana Rengifo al dar a conocer su relación con el notario en el pasado, Magaly Medina y Alfredo Zambrano dieron una entrevista a Día D donde contaron su secreto para seguir juntos. “Tenemos personalidades muy fuertes. Los dos arrastramos traumas de nuestra crianza, actitudes que hay que cambiar, respuestas que hay que dar. Él es muy resentido y yo he aprendido a ser menos terca”, aseguró ella. De inmediato, el abogado manifestó: “Tenemos un coach que nos ayuda en eso”.