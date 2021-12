Luciana Fuster reveló que le gustaría estudiar actuación luego de grabar junto a Yvonne Frayssinet

Luciana Fuster ha tomado una nueva decisión respecto a su vida profesional luego de participar en algunas escenas de la miniserie La academia de Esto es guerra junto a Patricio Parodi. En el último capítulo emitido el martes 7 de diciembre, la joven compartió roles con la talentosa Yvonne Frayssinet, tras lo cual llegó a la conclusión de que le gustaría estudiar actuación.

“Antes decía no. O sea, antes yo le tenía respeto a la actuación, obviamente, ¿no? Hay que tener mucha preparación, pero yo siento que si me meto de lleno, lo podría hacer. Yo feliz de la vida, me gustó” , expresó para las cámaras de América espectáculos.

Por otro lado, la modelo destacó su experiencia al actuar al lado de la esposa de Marcelo Oxenford. “Nadie se imaginaba que iba pasar esto en el capítulo final. Fue un poco adaptarme (a la actuación de Yvonne Frayssinet). Nosotros estamos acostumbrados un poquito a nuestros tiempos, a nuestra forma de hacerlo. Hacer una escena con Yvonne es otra cosa. Por parte de todos, era conocernos, adaptarnos y ya, fluyó”.

PUEDES VER: Hermana de Luciana Fuster pide ayuda a la Ministra de la Mujer por ataques de Rodrigo González

Patricio Parodi opina sobre sus escenas con la chica reality en La academia

En uno de los capítulos de la miniserie La academia, Patricio Parodi pidió matrimonio a la chica reality, a lo que ella aceptó muy emocionada. Sin embargo, el influencer detalló cómo fue grabar ese tipo de escenas e incluso calificó de “chévere” este nuevo reto. “Como experiencia ha sido chévere. Igual como son pequeño cortos, pequeñas escenas que tiene cada uno. No es algo tan tedioso, inclusive dentro de nuestros tiempos porque grabamos toda la mañana, venimos al programa y continuamos en la noche”.

Luciana Fuster llora al ser criticada por conductores de Amor y fuego

No soportó más y lloró durante entrevista para el programa de América espectáculos del último martes 5 de diciembre. En este espacio, Luciana Fuster arremetió contra las duras críticas de Rodrigo González tras verla salir con Diego Rodríguez. “Esa imagen me viene perjudicando año tras año, me la están haciendo ellos, la gente piensa que yo estuve con tal y tal y es mentira, es lo que inventó la prensa”.