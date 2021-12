Conoce a famosos peruanos que buscaron internacionalizar su carrera este 2021

La internacionalización es un sueño para muchos artistas que llegan a la televisión y, poco a poco, van haciéndose un camino en el medio artístico. Muchos personajes peruanos no se han visto alejados de esa meta en su carrera. Algunos lo consiguieron; otros siguen trabajando para conseguir sus anhelos, pero aun cuando ya salieron necesitan esforzarse mucho para mantenerse lejos de la tierra que los vio nacer.

Es así que reconocidos personajes como Luciana Fuster, Michelle Soifer, Nicola Porcella, Josimar, Amy Gutiérrez y Daniela Darcourt están trabajando para lograr lo que se han propuesto: brillar fuera del Perú y dejar su nombre lo más alto posible.

A continuación, te mostraremos quienes son los artistas que este año demostraron su mayor potencial para iniciar el camino a la internacionalización.

Luciana Fuster

La modelo se hizo reconocida cuando ingresó al reality Esto es guerra y le fue muy bien; sin embargo, la competidora estuvo proyectada a más y este año aprovechó la oportunidad para visitar México, donde se encontró con el cantante Sebastián Yatra. Luciana Fuster grabó un video junto con el colombiano, que se hizo viral, y con dicha noticia se hizo conocida en otros países; sin embargo, no fue el único famoso con el que se encontró. Semanas después, la locutora celebró su cumpleaños en el yate de Marc Anthony.

Luciana Fuster frustró su internacionalización en México al no tener nada seguro. Foto: Instagram/Luciana Fuster

Una vez más, la popularidad ganó y sus seguidores aumentaron. De hecho, el año pasado ya había sido la portada de la revista Escena Magazine. Su internacionalización estaba más que cantada, pero repentinamente regresó al Perú e ingresó a EEG por un tiempo corto, pero nunca más salió. Semanas después, Luciana Fuster confesó que no tenía ningún plan concreto en tierras charras y, por ende, no podía dejar su estabilidad en Perú, porque ya no solo era ‘guerrera’, sino que también incursionó en el mundo de la locución de radio y otros proyectos más.

Michelle Soifer

La modelo consolidó su popularidad con los programas reality en los que participó, los que le dieron muchos seguidores; sin embargo, la cantante buscaba más. Por ello, Michelle Soifer decidió dar un paso al costado como competidora y afianzar su carrera artística. Dejó atrás años de trabajo como chica reality e incursionó en el rubro de la actuación, para luego ingresar de lleno a la música.

Michelle Soifer sigue trabajando en su primer disco que presentará este año. Foto: Instagram/Micheille Soifer

En noviembre del año pasado, la artista firmó contrato con la disquera Monumental Music y aseguró que con dicha decisión buscaba trabajar duro para internacionalizar su carrera musical en un género distinto del que mostró al hacerse conocida, la cumbia. Un mes después viajó a México para grabar las canciones que presentará en su nuevo disco. Aparte del trabajo musical, Michelle Soifer empezó a producir los videoclips de los dos temas que ha presentado hasta el momento. Aunque hasta ahora no presentó su primer disco, hace meses anunció que durante el 2021 se esforzó mucho para que a fin de año esté completo su producto musical. Hasta el momento, sus videos han tenido buena acogida por parte de sus seguidores, pero quiere más, y por eso vendrán más proyectos.

Nicola Porcella

El modelo, al igual que los personajes anteriores, alcanzó protagonismo con su ingreso a Esto es guerra, donde llegó a ser capitán, pero eso no fue todo. La actuación le abrió unas puertas para que Nicola Porcella demostrara su talento, pero los planes no salieron como él quiso. Además, probó suerte en la conducción, pero tampoco contó con el respaldo de sus seguidores como era cuando trabajaba como chico reality. Tras mucho años de rotundo éxito, el influencer decidió que dejar EEG era buena idea porque ya no estaban sus verdaderos amigos, con quienes inició en esta etapa.

Nicola Porcella regresó al Perú y no está trabajando en ningún proyecto. Foto: Instagram/Nicola Porcella

Pasaron varios meses desde que anunció su flamante internacionalización para que ingrese al mismo formato en México (EEG México) y le vaya bien. El éxito que alcanzó en tierras mayas fue tanto como el furor que causaba en el Perú. De hecho, todo encaminaba a que Nicola Porcella se quedaría definitivamente por allá, porque hasta había anunciado que se compró su carro y su departamento, el mismo que iba amoblando poco a poco; sin embargo, no duró para siempre. Cuando acabó la temporada, no le volvieron a renovar contrato y, como era de esperarse, regresó al Perú, pero dejó muy en claro que no regresaría por nada del mundo a EEG Perú.

Josimar

El salsero Josimar Fidel ha trabajado desde muchos años atrás para independizarse y sacar su propia orquesta. La agrupación musical llamada Josimar y su Yambú se consolidó como una de las más pedidas por los seguidores del cantante gracias a todo el esfuerzo que le puso a su proyecto propio. La pandemia y sus secuelas trajeron muchas cosas malas para los artistas, y quienes se dedican a vivir de las presentaciones en espacios abiertos se vieron gravemente afectados, lo que aceleró que el empresario tomara la decisión de dar a conocer su talento a nivel internacional.

Josimar Fidel sigue cumpliendo sus sueños en Estados Unidos. Foto: Instagram/Josimar Fidel

El artista dejó todo en el Perú y se fue a Estados Unidos con sus hijos, a quienes planeaba darles un mejor futuro. Además de los escándalos en los que se ve envuelto por su nueva pareja y Mariafe Saldaña, quien está esperando un hijo del cantante, Josimar Fidel ha impulsado y trabajado mucho detrás de su carrera para obtener resultados muy buenos, como la grabación de nuevas canciones. Al rotundo éxito y los conciertos que ofrece en Estados Unidos se suman las grabaciones de canciones en colaboración con Tito Nieves, las cuales acaban de lanzar, y se vendrían muchas más.

Amy Gutiérrez

La joven cantante ha logrado grandes cosas a sus 23 años de edad. Desde muy pequeña la tenía clara y sabía que llegaría lejos por su increíble voz. A los 17 ganó el concurso de La voz kids y desde ahí ha sumado notoriedad para adentrarse a fondo en el mundo de la música. El trabajo de Amy Gutiérrez ha hecho que no solo se consolide como solista y tenga su propia orquesta de salsa, sino que llegue a pensar en la internacionalidad, al codearse con artistas extranjeros con los que grabó. Todo inició en marzo del año pasado, cuando declaró que el primer paso para traspasar fronteras era enfocarse en la gira que dará en Europa y Estados Unidos.

Amy Gutiérrez anunció su primera gira por los Estados Unidos. Foto: Instagram/Amy Gutiérrez

En junio del año pasado anunció que estaba a punto de estrenar la canción que grabó con la asesoría del productor musical Sergio George y también fue presentadora en los Premios Heat. El hecho hizo que gane más seguidores y se muestre en vitrina al exterior. Este año estuvo lleno de más sorpresas para ella, a pesar de los estragos de la pandemia, y sirvió para que Amy Gutiérrez se presente como artista en los Premios Heat.

Asimismo, anunció la presentación del tema “Tú y yo”, que grabó junto con Tony Vega. Con los meses, presentará la colaboración que hizo con la agrupación N’Klabe. En una conferencia confesó que uno de sus mayores sueños aparte de buscar su camino en otros países era grabar con Marc Anthony. Hace un par de meses dio a conocer que está a punto de iniciar su gira por Estados Unidos.

Daniela Darcourt

La cantante Daniel Darcourt estudió música desde muy pequeña y, a pesar de sus rotundos éxitos en la actualidad, nada le ha sido fácil en la vida. Al igual que Amy, la salsera se hizo conocida a través de la banda femenina Son Tentación y se independizó al tener bastante acogida por su voz y todo el espectáculo en escena. A ella nunca le firmó un productor musical internacional, pero cada uno de sus logros han sido a base de puro esfuerzo. Como muchos, la internacionalización no le ha sido un tema ajeno y el tema ha estado con ella desde hace mucho, pero no fue hasta hace poco que ha podido empezar a materializarlo.

Daniela Darcourt cantó con Tito Nieves en Hard Rock. Foto: Instagram/Daniela Darcourt

Desde el año pasado, la artista de 25 años ha viajado en reiteradas oportunidades a Estados Unidos no solo para grabar, sino para que otros cantantes más reconocidos participen con ella en algunos sencillos. Es así que afianzó una excelente y cercana relación con Tito Nieves. Los viajes para encontrarse con él continuaron hasta este año y hace poco se volvieron a ver las caras en el hotel Hard Rock Atlantic City, en donde cantó con el puertorriqueño.