Karla Tarazona tras demanda de Jefferson a Magaly: “Ojalá puedan llegar a un buen término”

Karla Tarazona cumplió un año de casada con su esposo Rafael Fernández -con quien hace un tiempo confesó estar yendo a terapia para afianzar la relación- y lo anunció bastante feliz en conversaciones con reporteros de La República. Asimismo, la conductora de televisión fue consultada sobre diversos temas: la vacuna peruana, la ruptura de Robotín, y no dejó de manifestar su opinión sobre la investigación que se abrió en contra de Magaly Medina por parte de Jefferson Farfán.

Karla es consultada sobre la demanda en curso que interpuso Farfán a Magaly

La reportera de La República consultó a la presentadora de TV por las imágenes que transmitió Magaly Medina en el 2019 durante la transmisión de su programa, al usar drones para hacer tomas desde lo alto de un edificio, donde se festejaba una fiesta organizada por Jefferson Farfán para la cantante Yahaira Plasencia.

Dichas imágenes se emitieron por televisión nacional el 31 de julio y 19 de diciembre del año 2019. Con estos hechos, el equipo de investigación del programa de Medina habría invadido la privacidad del deportista, además de que la periodista lo calificó posteriormente de manera negativa.

Al respecto, Karla Tarazona dijo: “Pienso que todo tiene su límite, se respeta mucho el trabajo del espectáculo (...) pero sí siento que debe haber un límite, porque no podríamos estar tranquilos en nuestra casa porque había un dron sobrevolando o tendríamos que hacer las paredes más altas”.

“Pero también es parte del espectáculo, ojalá que puedan llegar a un buen término porque ya sabemos que Magaly ha estado en una situación bien complicada y a nadie se le desearía el mal (...) Uno como persona pública sabe que el espectáculo vende, el morbo vende, así que hay que apechugar, ¿no? ”, agregó la también empresaria.

Karla Tarazona critica a ‘Robotín’ por expresiones machistas

No se quedó callada. Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’, acudió al set de Mujeres al mando y fue sometido a una serie de preguntas sobre el fin de su relación con ‘Robotina’ como parte del bloque ‘El detector del amor’. En ese sentido, el comediante expresó que su expareja “le falló” al no decirle que se fue a una discoteca con amigas luego de que tuvieran una discusión, hecho que Karla Tarazona no pudo dejar pasar por alto.

De inmediato, la presentadora evidenció sus declaraciones machistas y la falta de confianza hacia su expareja, ante lo cual ‘Robotín’ atinó a defenderse aferrándose a su narración. “¿Por qué quieres justificar algo que no tiene justificación? De lo que se trata acá es que, cuando uno se equivoca, hay que admitir y buscar ayuda. Eso no es malo”, puntualizó la conductora.