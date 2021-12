Juan Víctor a Andrea: “Si quieres una disculpa, discúlpame. Déjame ver a mi hija”

Juan Víctor asistió al programa de Andrea Llosa para continuar intentando volver a contactar a su hija. El piloto llevó audios al programa de ATV que evidenciaría que su pequeña es víctima de violencia producida por Andrea San Martín . Discutió también las medidas legales que piensa tomar sobre la tenencia de su hija.

Andrea San Martín habría cambiado su actitud cuando Juan Víctor tuvo una nueva pareja

El piloto contó que la conductora de televisión expresó su deseo por volver a ser su pareja. Dijo que entonces, él solo buscó ser amigo de Andrea, rechazando que ella quería volver a entablar una relación sentimental. Poco después, él tuvo una nueva pareja.

“Tú me estás diciendo que esto era una suerte de revancha. Es decir, ‘tú no quisiste volver conmigo entonces ahora no te dejo ver a tu hija’” , increpó Andrea Llosa.

Según Juan Víctor, fue por ello que la influencer cambió su actitud hacia él. Indicó que entonces ella se dirigió a su casa con Policías.

“Ahora, en declaraciones que ella está dando ante la Fiscalía, quiere hacer parecer como si yo estuviera actuando por celos ”, acusó Juan Víctor.

Juan Víctor pide a Andrea San Martín le permita ver a su hija

Tras mostrar audios que indicarían Andrea San Martín maltrataría a su hija, el piloto le solicitó a su expareja que respete a la pequeña de tres años. Asimismo, Juan Víctor le insistió a su expareja en señal abierta que le permita tener contacto su hija.

“Se lo he pedido directamente a ella, ‘ por favor déjame ver a mi hija’” , dijo Juan Víctor. “Quiere que le ruegue, quiere que me arrodille, quiere que le pida disculpas si ha salido algo”, sostuvo la expareja de la influencer.