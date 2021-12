Forbes: Taylor Swift está en la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo del 2021

Forbes ha incluido a Taylor Swift en su lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo del 2021, la cual fue publicada el pasado martes 7 de diciembre). Esta selección se basó en sus logros dentro de los rubros de la música y moda, así como en las ganancias financieras que han generado.

Dentro del ranking, Swift ocupa el puesto 78. La revista tomó en cuenta la labor de la cantante al regrabar sus discos anteriores, con el propósito de volver a poseer los derechos de propiedad. Además, la plataforma hizo mención del décimo álbum número 1 en la lista Billboard 200 con Red (Taylor’s Versión).

¿Qué otros nombres resaltan en la lista?

La cantante Rihanna se apodera del puesto 68. Con el éxito de su marca Fenty Cosmetics y la línea de lencería Savage x Fenty, la ‘heroína de Barbados’ se ha convertido en millonaria y “la exportadora más famosa de Barbados”, según Forbes.

Su línea de cosméticos ha generado US$ 550 millones en 2020, y la marca de lencería obtuvo una valoración de US$ 1.000 millones a partir de febrero del presente año, en la que posee el 30% de participación.

Por otro lado, sus ocho álbumes de estudio se han clasificado dentro del top 10 de Billboard 200. ANTI y Unapologetic alcanzaron el número 1, Good Girl Gone Bad obtuvo el puesto 2, Loud y Talk That Talk llegaron al tercer lugar en la lista.

Beyoncé también pertenece a este grupo selecto, en el puesto 76. La revista dijo que la gira On the Run II de la artista, junto a su esposo Jay-Z, que generó más de US$ 250 millones en ingresos. La popular línea de ropa deportiva que lanzó junto a Adidas, Ivy Park, y su documental de Coachella de 2019, Homecoming, también se incluyeron entre sus logros.

Rihanna, Beyoncé and Taylor Swift are included on Forbes' 2021 The World’s 100 Most Powerful Women List https://t.co/c3nzkFiHCH — billboard (@billboard) December 8, 2021

¿Quiénes ocupan los tres primeros puestos del ranking?

El número uno en la lista de Forbes del 2021 es MacKenzie Scott, quien es reconocida por su trabajo filantrópico. Después de ella, le sigue la vicepresidenta Kamala Harris, Finalmente, Christine Lagarde, quien es la primera mujer en dirigir el Banco Central Europeo, ocupó el tercer lugar.