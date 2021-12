Flor Polo revela que su matrimonio con Néstor Villanueva atraviesa una fuerte crisis

Flor Polo y Néstor Villanueva se encuentran celebrando 11 largos años de relación y, por este motivo, la hija de Susy Díaz se presentó en el set del programa D’ Mañana. A pesar de la fecha especial, no pudo evitar confesar que su matrimonio no está del todo bien.

La figura de televisión se mostró afectada al visualizar fotografías de su boda con el padre de sus dos hijos y los felices momentos que pasó a su lado. En ese instante, precisó que están atravesando por una crisis.

“Como dicen, no se puede tapar el sol con un dedo, e stamos atravesando una crisis matrimonial muy fuerte”, dijo ante el asombro de los presentes en el set de Panamericana Televisión.

Flor Polo descartó separarse de Néstor Villanueva

Flor Polo aseguró que está trabajando junto con Néstor Villanueva para resolver sus problemas maritales y poder otorgarle un hogar estable a sus dos pequeños.

“Yo tengo que seguir trabajando para sacar adelante a mis hijos al igual que Néstor. Él es un buen papá, un buen hijo, un buen esposo. Esperemos tratar de solucionar las cosas, pero no puedo pararme acá y decir que todo está bien cuando no es así (...) esperemos que se solucione y si no, por el bien de nuestros hijos, seguir adelante”, agregó.

Flor Polo declaró tras vivir terremoto en Tarapoto

Flor Polo se encontraba hospedada en un hotel de Tarapoto cuando se presentó el terremoto que afectó Amazonas, el cual también se sintió en gran parte del territorio nacional e incluso en países como Colombia y Ecuador.

La figura de televisión no dudó en hablar sobre su experiencia y en asegurar que se llevó un gran susto debido a la magnitud del movimiento telúrico.

“Yo estoy en un hotel, en el tercer piso y se sintió horrible. Estaba descansando y salí corriendo, felizmente me detuvieron porque quería bajar las escaleras. Estaba hecha un mar de llanto, desesperada porque se me vino a la mente mis hijos, mi familia, todo. Yo le tengo pánico a los temblores”, dijo a Trome.