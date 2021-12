Estrella Torres sobre su carrera musical: El cariño del público me ha mantenido vigente

Estrella Torres no solo ha demostrado ser una gran cantante en El artista del año. La cumbiambera aseguró que empezará con mucho trabajo el 2022, ya que prepara muchas sorpresas en su carrera como solista. Además, detalló que en enero viajará a Europa y en junio realizará presentaciones en Estados Unidos, y expresó que gracias a su público ha logrado alcanzar varios metas como artista.

“La verdad han sido unos 8 años de mucha lucha, con altas y bajas, pero, gracias a Dios, con el cariño del público me he mantenido vigente y no he desaparecido. Al contrario, le he metido bastante energía para meter cosas nuevas y puedan saber de mí, que no solo canto cumbia, sino que actúo y bailo”, aseveró para Trome.

En esa misma línea, la cantante contó sobre los planes de su gira en el extranjero. “Ya está confirmado. Me voy en enero a Europa. Ya falta poco, en realidad. Además, en junio viajo a Estados Unidos. Estoy full trabajo, gracias a Dios. Estoy empezando el 2022 con el pie derecho. Yo feliz; de hecho, es la segunda vez que voy para allá la primera vez fue con Corazón Serrano, y ahora voy como solista. Para mí es un sueño, porque voy con mi propio nombre”, expresó.

Cumbiambera pierde versus ante Milena Warthon

En la última gala de El artista del año, los participantes del programa recibieron a grandes retadores. En este caso, Estrella Torres eligió cantar con Milena Warthon, sin contar que la joven la vencería a pesar de que los jurados resaltaron los errores de su performance. El juez de mesa dio como ganadora a la cantante que mezcla sonidos andinos y latinoamericanos en sus temas. De esta manera, automáticamente, la exintegrante de Puro Sentimiento quedó en sentencia junto a César Vega.

Estrella Torres pide apoyo a sus seguidores para seguir en El artista del año

El último sábado 4 de diciembre, Estrella Torres sorprendió a todos al caer en sentencia luego de enfrentarse a Milena Warthon. Por esta razón, la cumbiambera acudió a sus redes sociales para pedir el apoyo de sus fans. “Este sábado que viene vengo con todo, haré que su voto valga la pena y no los decepcionaré. Solo descarguen la aplicación América TVGo y voten por mí, chicos”.