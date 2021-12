Danna Paola dio detalles de la enfermedad que está padeciendo

La cantante Danna Paola mantuvo muy preocupados a sus seguidores durante la última semana, después de publicar una fotografía en la que aparece con una máscara de oxígeno el pasado domingo 5 de diciembre. En dicha publicación, la actriz ya se encontraba hospitalizada, pero había descartado haber contraído la COVID-19.

Al parecer, todo se trató de un resfriado que a llevó a cuidados con un doctor particular, que le recomendó a la artista recibir el tratamiento de oxigenoterapia. El día de ayer, aclaró: “Holi, vamos progresando. Para todos los que se preocupan, gracias. Sí, he estado muy enferma, y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico, y que me da mucha impotencia cancelar. Lo siento mucho, pero recordemos que la salud está primero siempre”.

Además, Danna Paola añadió: “Gracias a todos por preocuparse, mis pulmones, garganta ahí van, gracias a Dios no fue ni COVID-19 ni influenza… sino ando malita, pero vamos un día a la vez”.

Por último, le dio una recomendación muy importante a sus seguidores: “Amigxs, porfi, suban sus defensas con vitaminas, buena energía, amor, abríguense, no bajen guardia y suelten todo lo que tengan por decir atorado. So, a subir niveles de energía para recuperarse”.

Gloria Trevi quiere que Danna Paola interprete su serie

La cantante Gloria Trevi está a punto de estrenar un documental que contará su vida. La productora Televisa dio detalles y confirmó que está contactando a la cantante para que sea la protagonista de dicha producción audiovisual.

La serie será estrenada el día del cumpleaños de la artista y lo hará por todo lo alto, a pesar del escándalo de evasión de impuestos en el que está involucrada.

Danna Paola triste por salud de su mascota

La perrita de Danna Paola, Lucrecia, se encuentra hospitalizada por un problema de salud que la cantante no especificó.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde aseveró: “La felicidad se me va en un segundo. Tuvimos que traer a Lucrecia al hospital y estoy muy preocupada”.