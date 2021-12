Cassandra Sánchez recibe tierno regalo de Ana Siucho para su bebé con Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco siguen recibiendo regalos para su primogénito. En esta ocasión, la esposa de Edison Flores, Ana Siucho, sorprendió a la empresaria con un tierno obsequio para su bebé recién nacido. La hija de Jessica Newton utilizó sus redes sociales para mostrar el lindo gesto de la joven hacia el pequeño Milan.

“Gracias por este lindo saquito de dormir para baby Milan. @ana_siucho53 va a dormir más arropadito que nunca” , escribió la pareja del cumbiambero a través de un video compartido en las historias de Instagram.

Luego de que la empresaria subiera el pequeño clip, la esposa del futbolista lo replicó en sus redes sociales evidenciando su emoción. Como se recuerda, la joven y Edison Flores se convirtieron en padres en junio del presente año.

Hija de Jessica Newton comparte reflexivo mensaje sobre la maternidad

El pasado 17 de noviembre, la joven dio a luz a su primer hijo fruto de su relación con Deyvis Orosco. Luego de unas semanas del parto, la empresaria subió una foto de su cuerpo junto a un mensaje reflexivo sobre la maternidad. “Repite después de mí: no debo compararme con nadie, no somos iguales y cada una tiene su propia historia. No se trata de ser perfecta o cumplir con los estándares de belleza, se trata de darte cuenta que depende de ti sentirte bien en tu propia piel, buscando siempre se tu mejor versión. Una de las cosas que tenía muy claras cuando quedé embarazada es que quería estar activa cuando baby Milán llegara al mundo”.

Cassandra Sánchez de Lamadrid aconsejó a las mujeres que no se trata de ser perfecta o compararse con lo ven en redes sociales. Foto: Cassandra Sánchez de Lamadrid/Instagram.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco celebran una semana del nacimiento de su bebé

A través de sus redes sociales, Cassandra Sánchez de Lamadrid publicó cómo celebró los primeros siete días de su hijo. “Felices siete primeros días, mi amor. Aún no puedo creer lo mucho que has crecido en estos pocos días, la felicidad no me cabe en el cuerpo y no puedo esperar a vivir todo lo que descubriremos juntos. Eres el regalo más bonito que pudo haberme dado la vida”, escribió la pareja de Deyvis Orosco.