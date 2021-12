Carla Tello revela en Instagram que tiene pareja: “Tengo el corazón feliz”

La periodista Carla Tello sorprendió a sus seguidores de Instagram. La conductora de América noticias dio a conocer que se encuentra en una relación sentimental. Esta es la primera vez que se conoce que la presentadora televisiva tiene pareja, luego de su divorcio con Junior Silva.

La misteriosa pareja de Carla Tello

La conductora invitó a sus seguidores a hacerle preguntas por Instagram. Una de estas fue sobre su estado sentimental, con la siguiente interrogante: ¿Estás de novia?

En sus historias de la red social, Carla reveló que se encuentra en una relación. Precisó que no está “de novia” porque no está comprometida, pero que sí tiene pareja.

“Me preguntan bastante esto y siempre toreo la respuesta. No estoy de novia porque no me han pedido matrimonio”, detalló la periodista en Instagram. “Pero tengo el corazón feliz”, agregó.

La fotografía que publicó Carla en Instagram para acompañar su respuesta fue del brazo de su pareja, dándoles un pequeño adelanto a sus seguidores. “Eventualmente habrá presentación formal”, indicó.

La periodista subió una fotografía del brazo de su pareja. Foto: Instagram/Carla Tello

Carla Tello comenta sobre separación de Junior Silva

Durante 2019 se especuló que la mediática pareja le puso fin a su matrimonio por una supuesta infidelidad. En octubre de dicho año, la periodista no pudo evitar reírse al escuchar que el locutor Junior Silva, su exesposo, aseguraba que nunca le fue infiel.

“Ja, ja, ja. Pobrecito, cuánto drama. De verdad, ese tema no me importa. Si después de tres meses (de separación) quiere seguir hablando, es cosa de él”, expresó cuando conducía en Canal N durante una entrevista.