YosStop pide 50 mil dólares por entrevista tras salir de la cárcel

YosStop salió en libertad tras haber estado cinco meses en la cárcel. Luego de abandonar la prisión, la joven se mostró renovada en sus redes sociales e incluso pidió perdón públicamente a Ainara Suárez. Sin embargo, la youtuber ha sorprendido a muchos con su pedido a quienes deseen entrevistarla, pues estaría cobrando no solo en pesos mexicanos, sino en dólares.

De acuerdo a Pati Chapoy, la mexicana busca recuperar todo lo que perdió mientras estaba cumpliendo su castigo en la cárcel. A la conductora de Ventaneando le parece entendible pagar más de 1 millón de pesos a YosStop por conocer detalles de su vida, sin embargo, considera que la creadora de contenido buscaría lucrar con ella de manera exagerada.

Tras salir de prisión, Yoseline Hoffman usó sus redes sociales para contar que descansaría antes de regresar con sus videos de yoga en YouTube, e incluso aseguró que dará entrevistas a medios de comunicación, pero lo que no dijo es que está cobrando por aparecer en estas, y un precio no tan económico. “Cuando uno escucha 50 mil, dice: ‘Ah, va, está bien, no es tan descabellado” , reveló la presentadora. Sin embargo, cuando uno se entera que son dólares y no pesos, pues se va para atrás”, agregó.

¿Por qué Ainara Suárez permitió que la youtuber obtenga su libertad?

Luego de que la defensa legal de Ainara Suárez y YosStop acordaran en que sólo cumpla una reparación por daños, la joven contó por qué decidió dejar en libertad a la influencer. “Si se hubiera seguido por el delito de pornografía y se hubiera quedado en la cárcel, no hubiera tenido la oportunidad de cambiar”.

YosStop fue detenida el 29 de junio de 2021 tras ser acusada de poseer pornografía infantil contra Ainara Suárez

YosStop debe cumplir condiciones tras salir de prisión

El pasado 1 de diciembre, Yoseline Hoffman fue liberada de la prisión de Santa Martha Actitla. La decisión se dio luego de que el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitara la reclasificación del delito de pornografía infantil del que se le acusó a la youtuber. Sin embargo, la influencer debe cumplir con ciertas condiciones como: pagar cierta cantidad económica a la víctima, entregar el 5% de sus ingresos a asociaciones, no poder contactar a Ainara Suárez, pedir disculpas públicas, no poder expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia otra persona, llevar una capacitación en el tema de víctimas y publicar de manera mensual el contenido una vez haya terminado con los cursos.