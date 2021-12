Willow Smith habló sobre el racismo que enfrentó su madre, Jada Pinkett-Smith

Willow Smith tuvo una entrevista extensa con la revista Big Read, en la que habló sobre las experiencias de racismo que su madre, Jada Pinkett-Smith, enfrentó, y reflexionó sobre algunas conductas discriminatorias que ha detectado dentro de la escena del rock actual.

La conversación se dio después de que la artista lanzara su último álbum Lately I feel everything, el cual —afirmó— está inspirado en el pop punk. Willow aseguró que está siguiendo los pasos de la banda de su madre, Jada Pinkett-Smith, nombrada Wicked Wisdom.

¿Qué dijo Willow Smith sobre el racismo que enfrentó su mamá durante su etapa de músico?

Durante la entrevista de Big Read, Willow recordó que aprendió sobre la industria musical al ver a su madre tocar en vivo. No obstante, reveló ser testigo de cómo Jada fue sometida a abusos racistas y sexistas.

“Ella me mostró de qué se trata realmente ser mujer. Literalmente, no hay palabras para describir tener que levantarse frente a personas que literalmente la odiaban, todas las noches. Lo hizo con tanta gracia y poder. Y en cada espectáculo se los ganó”, comentó.

Algo que sorprendió a sus seguidores fue que Willow conto cómo las personas la insultaban y le lanzaban cosas, faltándole el respeto con pretextos racistas. Asimismo, explicó que no siente que tenga que demostrar algo con su último álbum, y habló de quienes la inspiraron a sentirse así.

“Mi madre hizo lo suyo, al igual que muchas otras hermosas mujeres negras como Alexis White de Straight Line Stitch”, continuó Willow. No se trata de probar nada; se trata de continuar con el legado“, indicó.

Willow Smith: ¿qué la llevó a dedicarse a la música?

Al haber sido influenciada por grupos de la década de los años 2000, como Blink-182 , My Chemical Romance y Paramore, Big Read le preguntó a Willow por qué recién en su cuarto álbum de estudio decidió optar por este género musical.

La artista dijo: “Es una mezcla de algunas cosas. Tenía mucho respeto por el género del rock, pero no sabía si podía darle exactamente lo que necesitaba. Me entrené muy específicamente como cantante de R&B y había visto a mi madre gritar y hacerlo perfectamente. Durante mucho tiempo, no sentí que pudiera estar a la altura”.

En otra parte de la entrevista, Williow habló de cómo Radiohead la inspiró a inclinarse por la música, de cómo ve ella a Avril Lavigne y Travis Barker como “la realeza del pop-punk” y de cómo se siente al vivir bajo la mirada constante de los medios de comunicación.