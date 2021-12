Said Palao deja Esto es guerra para participar en Campeonato Nacional de Judo

Said Palao está muy entusiasmado porque participará en el Campeonato Nacional de Judo que se realizará el miércoles 8 de diciembre. En este evento, el competidor de Esto es guerra, quien ha realizado sus últimos entrenamientos en la Videna, buscará ocupar uno de los tres primeros lugares para formar parte de la selección nacional y así representar al Perú en torneos internacionales.

“Voy a participar en el campeonato nacional selectivo para obtener un cupo en la selección nacional. Los tres primeros puestos representarán al Perú el próximo año, donde habrán varios campeonatos internacionales. Yo ya lo hice antes, así que me encantaría volver a defender los colores de mi país ”, declaró.

El lunes 6 de diciembre, después de dejar el set de EEG y partir a la Videna para concretar sus últimos entrenamientos, Said Palao confesó que se ha preparado para este campeonato mientras estaba en el reality. “Lamentablemente, la pandemia no me permitió regresar antes, pero ahora quiero dejarlo todo en el campo. El deporte es algo que me apasiona y lo voy a seguir haciendo”, detalló.

Asimismo, el deportista recordó que una vez ya ganó el título de campeón nacional de judo, por lo que espera volver a dejar en alto al Perú. “Es una disciplina que retomé, he representado al Perú en varias oportunidades y he sido campeón nacional, pero lo dejé hace ocho años por trabajo, estudios. Y cuando quise retomar, la pandemia nos fregó a todos. Ahora he vuelto y estoy más que feliz”, manifestó.

¿Quién es la pareja de Said Palao?

Actualmente, Said Palao tiene una relación sentimental con Alejandra Baigorria, su compañera en Esto es guerra. A través de sus redes sociales, ambos suelen dedicarse tiernos mensajes en los que expresan el gran amor que hay entre ellos.

Said Palao y Alejandra Baigorria ya llevan más de un año de relación y tienen planes a futuro. Foto: Instagram

¿Quién es la mamá de la hija de Said Palao?

Aleska Zambrano es la mamá de la hija de Said Palao. En más de una oportunidad, la joven ha criticado duramente al chico reality en público; sin embargo, él siempre ha evitado responderle.