Ruth Karina padeció COVID-19: “Me tocó tener fuertes fiebres y dolores del cuerpo”

Ruth Karina se sumó a la extensa lista de artistas que contrajeron COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el Perú. La cantante recientemente reveló que ella y toda su familia fueron infectadas con el temible coronavirus, pero por suerte ninguno de sus familiares sufrió un padecimiento grave que necesitara de atención hospitalaria.

Asimismo, la intérprete de cumbia también contó que ya volvió a los escenarios tras superar sus 15 días de cuarentena que se recomienda para vencer al SARS CoV2. Por ello, la cantante se mostró muy feliz y agradeció el apoyo de sus fanáticos que en todo momento la apoyaron.

Ruth Karina revela que volvió a los escenarios tras superar al COVID-19

“Hace unos días regresé a los escenarios, ha sido bonito regresar a trabajar y reencontrarme con el público, quienes me han recibido con mucho cariño. Cumplí mi cuarentena en casa y gracias a Dios me he recuperado rápidamente”, contó para Trome.

Ruth Karina incursiona en la venta de productos avícolas para sostener su hogar | Foto: Instagram

Luego agregó: “En mi casa todos nos contagiamos del Covid, yo fui la última en caer, pero felizmente nadie se agravó con el virus, hemos estado en casa siguiendo las indicaciones de los médicos. A mí me tocó tener fuertes fiebres y dolores del cuerpo, pero ya volvimos para seguir haciendo lo que nos gusta”.

Ruth Karina aconseja a Bryan Arámbulo

Ruth Karina y Bryan Arámbulo se encontraron hace unas semanas atrás en Al sexto día donde el joven cumbiambero demostró su admiración ante la intérprete. La selvática agradeció al novel artista ya que este reveló que desde muy pequeño seguía sus pasos.

“Gracias a Dios por hacer que muchos me admiren por mi música y por cómo soy. Cuando me invitaron al programa Al Sexto Día para ser la sorpresa de Bryan Arámbulo porque me admira, les dije ‘No les creo, ¿es verdad o solo es floro? jijiji’, me dijeron: ‘¡Es verdad!’, así que el día de la grabación por fin también lo conocí, ya que él está muy sonado con la música que hace”, indicó.