‘Robotín’ genera indignación por expresiones machistas sobre ‘Robotina’

‘Robotín’ se ha convertido en blanco de duras críticas luego de revelar los motivos por los que decidió terminar su romance con ‘Robotina’. A través de las redes sociales, cientos de usuarios han cuestionado a Alan Castillo y hasta le han recomendado ir a terapia porque emitió una gran cantidad de comentarios machistas al referirse a su ruptura con Karelys Molina en Magaly TV, la firme.

Después de ver la entrevista que ofrecieron los dos implicados al programa de Magaly Medina, los cibernautas expresaron su indignación al descubrir machismo en las declaraciones del cómico ambulante, pues mencionó que se molestó con su ahora expareja porque hizo un TikTok con un short corto y también porque salió sola a una discoteca con sus amigas y no le contó .

Robotín y Robotina se presentaron en el programa de Magaly Medina para explicar que causó su separación. Foto: captura Magaly TV, la firme/ATV

“Ve a terapia porque definitivamente no estás bien. Espero mejores pronto y te des cuenta de que tu actitud está demasiado mal”, “Los argumentos que das están mal y tú no lo ves”, “Te me caíste ‘Robotín’. Terminaste con ‘Robotina’ porque subió un TikTok en short. Estamos en 2022, por favor. Tus inseguridades terminaron tu relación”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron en Instagram.

Asimismo, otros expresaron: “ Estás actuando de manera demasiado machista y desconfiada, no todos son iguales, te mintieron y ahora estás sacando lo peor de ti”, “Si todavía estás dolido por lo que hizo tu expareja, no estés en una relación. Ella también tiene derecho a salir”, “Machista”, “ Celoso, inseguro y machista . ‘Robotina’ merece mucho más que tú”

Usuarios de redes sociales indignados por comentarios machistas de 'Robotín'. Foto: Alan Castillo/ Instagram

Como se recuerda, ‘Robotín’ anunció el fin de su relación con ‘Robotina’ en redes sociales y, posteriormente, ella reveló que él jamás le avisó que habían terminado.

Robotina llora al confesar que sigue enamorada

Durante la controversial entrevista con Magaly Medina, Robotina se quebró al confesar que sigue enamorada de Alan Castillo, el popular Robotín.

“¿Estás enamorada de Robotín?”, le preguntó la presentadora a Karelys Molina. Ante dicha interrogante, la joven respondió “Yo... Sí” con la voz entrecortada.

Robotín bloqueó a Robotina

Durante una conversación telefónica con Mujeres al mando, ‘Robotina’ contó que ‘Robotín’ la bloqueó de sus redes sociales a pesar de que ambos continuaban viviendo en la misma casa.

“¿Por qué pone esa publicación? Él la embarra, que él la arregle. Él me está dejando a mí toda la decisión. Yo quiero hablar con él, pero me tiene bloqueada”.