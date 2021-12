‘Robotín’ llora al hablar de su ruptura con ‘Robotina’: “No quiero que ella sufra”

Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, se presentó en Mujeres al mando para hablar sobre su ruptura amorosa con Karelys Molina, la popular ‘Robotina’. En medio de la entrevista, el cómico ambulante no pudo más y rompió en llanto al ser cuestionado por los motivos que lo llevaron a terminar su relación con la joven venezolana.

Reconoció que tiene problemas emocionales que pueden afectar a su exnovia de 23 años, por lo que no desea que ella viva momentos complicados junto con él.

“Yo vengo de un pasado fuerte, si yo no fuera guerrero como soy, hasta me hubiese suicidado. Eso es lo que ustedes no entienden”, le dijo el comediante a las conductoras de Mujeres al mando.

Descarta reconciliación

Se mostró firme en su decisión de no retomar su relación con Karelys Molina. “Quiero estar solo. No quiero que ella sufra con una persona que tiene problemas, quizás hasta mentales. Ella es chibola, no puede pasar estas cosas. Yo soy mayor, lo reconozco, pero no estoy preparado para una relación ahora ”, expresó entre lágrimas.

Reveló que no se lleva bien con la madre de sus hijas, tiene deudas en su negocio y debe cuidar a su madre que se encuentra delicada de salud.

“No es vida tener que salir adelante así, tengo mucha carga encima. Tengo deudas, a mi mamita mal, tengo que ver por mis hijas y tener una relación tóxica, entiéndame que no va. No quiero ”, agregó.

‘Robotín’ habla de su ruptura con ‘Robotina’. Foto: captura América TV

Un pasado doloroso

Contó que sus padres se separaron cuando era niño, por ello no quería que sus hijas atraviesen esa misma situación. Ahora, asegura que aspira a tener una relación amorosa más sana, pero con otra persona que no sea Karelys Molina.

“Cuando era niño quise tener una familia feliz, lamentablemente no fue así, mis hijas viven aparte, yo nunca quise eso. Me gustaría tener una buena relación”, sostuvo.

Recordemos que Alan Castillo ‘Robotín’ se enteró en el programa Andrea que dos de sus tres hijos no eran suyos luego de que se sometiera a una prueba de paternidad que dio negativa.