Premios Grammy: Drake retira todas sus nominaciones para la ceremonia del 2022

La revista Variety informó que Drake está retirando sus dos nominaciones a los Premios Grammy 2022. Al parecer, la decisión de retirarse del Grammy fue tomada por el mismo Drake y sería otra muestra de rechazo hacia la organización por parte del artista.

Recordemos que el rapero había sido nominado a mejor álbum de rap por Certified lover boy y a mejor interpretación de rap por “Way 2 sexy “. La decisión de retirarse por parte de Drake ha sorprendido aún más a sus seguidores, ya que su sello discográfico no presentará nominados de reemplazo en las dos categorías en las que participaba el canadiense.

Drake's decision is another sign of his disillusionment with the Grammys, which he's already voiced on numerous occasions. https://t.co/Z8DWXZjmyh