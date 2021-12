La actriz Miluska Eskenazi denuncia ser víctima de racismo en obra teatral: “No puedo ser un hada”

Indignante. La cantante y actriz Miluska Eskenazi realizó una denuncia este 7 de diciembre, mediante su cuenta de TikTok, donde reveló que viene siendo víctima de racismo y discriminación por usuarios que no están de acuerdo con el nuevo proyecto que ha presentado por época navideña.

Resulta que la exparticipante del Artista del año creó el musical La navidad brilla ahora, en donde ella es la protagonista e interpreta el papel de un hada mágica que intentará salvar la Navidad. El show fue difundido en la página de Facebook de la escuela de teatro Brilla ahora; y en la publicación especifica que el espectáculo tendrá una función única, la cual será el 18 de este mes.

Miluska Eskenazi denuncia haber recibido comentarios racistas por interpretar a una princesa en su nuevo musical navideño. Foto: Miluska Eskenazi/Instagram.

Sin embargo, la actriz pronto se percató de varios comentarios donde usuarios la criticaban por interpretar el papel de un hada mágica o una princesa. Al comienzo del clip, Miluska pone en contexto a sus seguidores.

“El día de hoy quiero hacer una denuncia porque estoy siendo víctima de racismo y discriminación. En primer lugar, se preguntarán por qué estoy con la cara escarchada y quiero contarles algo muy importante que está pasando en mi vida. He lanzado mi show de navidad que es hermoso junto a Ángel, mi novio, y también es productor de este evento que es muy especial”, comentó en un principio.

Luego, la cantante explicó de qué trata su personaje y reveló el significado de su obra, la cual principalmente busca que las personas confíen en sí mismos.

“Interpreto a una especie de hada, algo que es mucha luz, la luz que se necesita para que nuestros corazones brillen y la Navidad sea posible, porque siempre tenemos que luchar por nuestros sueños, siempre cuando nosotros creamos en nosotros mismos. Lamentablemente, estoy siendo atacada por una persona en redes sociales”, expresó.

Racismo y discriminación cibernético

Miluska Eskenazi mostró las capturas de sus agresores, donde justificaban sus comentarios discriminatorios alegando que la actriz no cumple con los supuestos estándares de belleza para interpretar a una princesa o un ser mágico.

Comentarios de odio hacia la actriz Miluska Eskenazi por interpretar a una princesa en su show navideño. Facebook/captura.

“Que no estoy dentro del estándar que se necesita o se requiere para ser un hada o princesa, que soy demasiado fea y que como ella paga la entrada (la usuaria), pues ella está en todo el derecho de elegir a una hada bonita, típica, ¿no?, de ojos azules, rubia, etc.”, dijo Eskenazi.

Asimismo, se mostró completamente impresionada al ver estas expresiones discriminatorias en pleno siglo XXI. “Sí, señores, en pleno 2022. Estoy en shock, ¿ustedes no? En resumen lo que dicen estas personas es que yo no puedo ser un hada, una princesa porque soy morenita y porque no soy bonita” .

Usuarios consideran que la cantante Miluska Eskenazi no cumple con los "estándares" de belleza para interpretar a una princesa. Foto: Facebook/captura.

El verdadero mensaje de la obra

La artista peruana explicó que el mensaje de la obra La Navidad brilla ahora busca empoderar a las personas a que confíen en sí mismos y luchen por sus sueños. “Este proyecto lo he hecho con mucho amor, con mucho cariño para todos mis alumnos, para todas las personas que necesitan escuchar palabras de motivación”.