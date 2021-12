Milena Zárate sobre Anthony Aranda: “Me inspira mucha desconfianza”

Milena Zárate opinó sobre la nueva vida de Melissa Paredes tras haberse divorciado de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La cantante aseguró que no les ve futuro a la actriz y al bailarín si es que deciden iniciar una relación amorosa; además, indicó que el joven no le da mucha confianza como pareja, sin embargo, les deseó todo lo mejor.

“No es mi tipo de hombre. Si fuera casada o soltera, nunca me hubiera fijado en él. Me inspira mucha desconfianza, pero la que tiene que velar por eso es Melissa” , precisó la exintegrante de Reinas del show para Trome.

Por otro lado, la empresaria le recomendó a la actriz que vaya con calma en este nuevo comienzo. “Si siente que él es la persona indicada, que lleve las cosas con calma y poco a poco. Finalmente, ya se separó. No existen los finales felices ni tristes, pero sí los nuevos comienzos. Lo importante es cómo se siente. Que trate que su hija no se vea envuelta en esto”, expresó.

Colombiana asegura no necesita de ‘suggar daddy’

La también actriz aclaró su situación sentimental tras finalizar su relación con el futbolista Tito Barrera. Milena contó que ha recibido diferentes invitaciones, pero que no las acepta, e incluso habló de los ‘suggar daddy’. “Hay de todo, he recibido invitaciones, propuestas, pero eso del ‘sugar daddy’ no va conmigo. Soy una mujer libre e independiente, no entra en mi cabecita estar dependiendo de algún viejo o loco, prefiero el camino difícil del trabajo, del sacrificio, pero es una gran satisfacción alcanzar tus logros y saber que es tuyo, sin deberle nada a nadie”, indicó.

Milena Zárate aclara que está soltera. Foto: Milena Zärate

Milena Zárate sospecha que bailarín de Melissa Paredes expuso ampay

El pasado 26 de octubre durante el programa de Mujeres al mando, Milena Zárate comentó sobre la situación que atravesó Melissa Paredes y el futbolista a causa del ampay junto a Anthony Aranda. “Eso a mí me pareció realmente fatal, por parte de él, porque Melissa está pasando por una situación, de verdad, súper complicada como para que venga él con un comunicado de estos que no le hace nada bien a ella”, señaló.