Magaly Medina arremete contra Melissa Klug: “No puede decidir por su hija y su nieta”

Magaly Medina opinó sobre las recientes declaraciones de Melissa Klug, quien se atrevió a decir que la navidad la pasará al lado de su hija Samahara Lobatón y su nieta, pero no con Jonathan Horna, más conocido como Youna. Tras ello, la conductora de televisión aseguró que la empresaria no debe decidir por la ex chica reality.

“Ella no puede decidir por su hija y por su nieta, porque su hija tiene una pareja con la que está en estos momentos , con la que se ha reconciliado, y esa ahora es la familia de su hija. A veces los padres no podemos entender que nuestros hijos ya crecieron y tienen familias propias”, expresó la presentadora de Magaly TV, la firme.

Además, la esposa de Alfredo Zambrano recomendó a la ‘Blanca de Chucuito’ respetar la relación de Samahara Lobatón. “La tiene clara. Ella no va a dejar a su esposo en su casa, solo, y se va a ir con su hija a pasar la navidad donde Melissa porque quiere tener a toda su familia completa. No, pues, tiene que respetar que su hija tiene una relación, tiene un esposo, tiene una hija y tiene una casa”.

Empresaria aseguró que pasará Navidad con su familia, pero no con Youna

Mientras presentaba la costosa decoración en su casa por navidad, Melissa Klug reveló para En boca de todos sus planes para estas fiestas de fin de año. Ante ello, los conductores le consultaron si Youna estará presente en la Noche Buena. “Estarán mi hija y mi nieta. De ahí, ella de hecho que se va a tener que ir con su familia; ella (Samahara Lobatón) no vive acá”, comentó.

Melissa Klug opina sobre la reconciliación de su hija con Youna

Luego de contar cuáles son sus planes para las fiestas navideñas, Tula Rodríguez le preguntó sobre la reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna, a lo que Melissa Klug manifestó que no se meterá en las decisiones de su hija. “No es un fastidio a las parejas, pero tengo ojo de madre y no me voy a equivocar nunca. Ellos son grandes y deciden con quién estar. Yo voy a estar solo para aconsejarla (…). Es la vida de ella. Yo no lo elegí como pareja, no lo elegí como el padre de su hija. Si ella quiere intentar luchar por su familia, es decisión de ella. No soy nadie para meterme”.