Jennifer Lawrence luce su embarazo en su regreso a la alfombra roja

Jennifer Lawrence mostró por primera vez en público su embarazo y deslumbró en la alfombra roja con un vestido dorado bañado de lentejuelas de la maison Dior. La protagonista de los Juegos del hambre asistió al estreno de su nueva película Don’t look up, en Nueva York, acompañada de sus compañeros de reparto: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jonah Hill.

La actriz, de 31 años, se encuentra a la espera de su primer hijo con su esposo Cooke Maroney. De hecho, fue en septiembre pasado que se dio a conocer la noticia de su gestación, luego de ser captada paseando en la calle con un abultado vientre. No obstante, Lawrence se ha mostrado reacia frente a la prensa y no ha querido dar ningún tipo de declaración acerca del tema.

PUEDES VER: Cassandra Sánchez comparte reflexivo mensaje tras convertirse en madre por primera vez

Asimismo, en la gala de la presentación de su filme también evitó hablar con los medios sobre su gestación. Sin embargo, en una reciente entrevista con Vanity Fair explicó que no está en sus planes compartir nada sobre su futuro hijo con las personas y menos con los periodistas.

“Si estaba en una cena y alguien me decía: ‘Anda, estás esperando un bebé’, yo no le iba a decir algo cómo: ‘¡Dios mío, no voy a hablar de ello, aléjate de mí, psicópata!’. Pero todos mis instintos quieren proteger su privacidad durante el resto de su vida, tanto como me sea posible. No quiero que nadie se sienta bienvenido a ser parte de su existencia. Y siento que eso empieza con no incluirlo en esta parte de mi trabajo”, manifestó la estrella de Hollywood para la revista estadounidense.

¿Cuándo es el estreno de Don’t look up, el nuevo film de Jennifer Lawrence?

Don’t look up se estrena el próximo jueves 9 de diciembre en las salas de cine y el 24 de diciembre hará su debut en la plataforma de streaming Netflix. Asimismo, el reparto está conformado por actores como Leonardo DiCaprio, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet y Ariana Grande.