Fallece hijo de Nick Cannon de cáncer cerebral a los cinco meses de nacido

Un difícil momento atraviesa el rapero Nick Cannon por el fallecimiento de su hijo, de apenas cinco meses de nacido. El artista estadounidense anunció la lamentable noticia en un programa en vivo, en el cual no pudo contener las lágrimas al detallar cómo ocurrió este hecho.

El cantante contó que a su pequeño le detectaron un tumor en el cerebro cuando tenía dos meses. Mencionó que se trataba de una hidrocefalia, contra la cual tuvo que batallar su bebé durante todo este tiempo.

PUEDES VER: Jennifer Lawrence luce su embarazo en su regreso a la alfombra roja

“Siempre me di cuenta de que tenía tos, así que quería comprobarlo”, explicó Cannon. “Tenía una respiración interesante y cuando tenía dos meses me di cuenta de que también tenía una cabeza de buen tamaño. No pensamos nada en eso, pero quería llevarlo al médico por su sinusitis y respiración. Pensamos que sería una rutina “, mencionó según Diario Libre.

Nick Cannon Foto: difusión

Hijo de Nick Cannon fue sometido a una cirugía

El rapero contó que su bebé fue sometido a una cirugía para colocarle una derivación y drenar el líquido. Sin embargo, su salud cambió cerca del Día de Acción de Gracias, por lo que Cannon viajó hasta Los Ángeles para estar con su hijo y su esposa.

“Este fin de semana, hice un esfuerzo por pasar el mejor momento con Zen. Nos despertamos el domingo y fuimos al océano con él y Alyssa, y luego tuve que volar de regreso a Nueva York para el espectáculo. Recibí una llamada de camino al aeropuerto para regresar a (donde estaba) Zen” , mencionó.

¿Cuándo nació Zen, el hijo de Nick Cannon?

Nick Cannon y Alyssa Scott dieron la bienvenida a Zen en julio del 2021. Cabe mencionar que, el pequeño fue el séptimo hijo del rapero.

Según mencionó, el bebé poco a poco fue acumulando líquido en el cerebro, lo que terminó convirtiéndose en un tumor maligno.