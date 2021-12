Diego Boneta y Renata Notni celebran con tiernas fotografías su primer año de relación

Diego Boneta acaba de festejar 31 años el pasado 29 de noviembre. Sin embargo, las conmemoraciones continúan entre el actor y Renata Notni, ya que ambos celebran su primer aniversario de relación sentimental. El protagonista de Luis Miguel, la serie compartió tiernas fotografías en redes sociales junto a su novia, con un romántico mensaje.

La estrella del momento recordó cómo inició su relación y expresó su felicidad al lado de la joven. “Exactamente un año desde que esto comenzó. Feliz aniversario, mi amor” , escribió el también cantante en Instagram al lado de la imagen donde aparece sonriente y abrazando a la modelo.

Por otro lado, Renata Notni también hizo lo mismo en la mencionada red social y posteó una fotografía en blanco y negro junto al destacado actor. “Un año así, y se pondrá mejor. Te amo” , comentó la mexicana.

Diego Boneta expresó su amor por Renata Notni en redes sociales. Foto: Diego Boneta/Instagram.

Renata Notni celebró su primer año junto a Diego Boneta. Foto: Renata Notni/Instagram

Protagonista de Luis Miguel, la serie pide ser reconocido por su trayectoria

A través de una entrevista, el cantante detalló que le ha resultado difícil tener que aceptar que la gente lo reconozca por su papel en la producción y no por su propio nombre. “Aunque no es una queja, pues es lo que quería que sucediera, a fin de cuenta, convertirme en ese papel, que la gente me dijera eso. Pero ahora quiero quitarme ese personaje de encima. No soy Luis Miguel. Soy Diego”, reveló.

Diego Boneta tiene el gran reto de ser reconocido por su propio nombre, ya que con Luis Miguel, la serie ganó gran popularidad en diferentes países del mundo. Foto: Diego Boneta/Instagram.

¿Diego Boneta y Renata Notni estarían próximos a casarse?

Tras los rumores de una supuesta boda entre Diego Boneta y Renata Notni, la actriz decidió aclarar ese punto a través de una entrevista para los medios de comunicación. “Sí, oigan, hay que disfrutar el mes. Estamos celebrando el Día de Muertos, celebrar el momento, el día a día. No hay que adelantarnos a nada. Hoy por hoy, felices y ya”, expresó, ante la sorpresa de los asistentes.