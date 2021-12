Cristian Rivero encara a Mauri Stern tras criticar a imitador de Pedro Suárez-Vértiz

A Cristian Rivero no le gustó para nada las críticas de Mauri Stern hacia el imitador de Pedro Suárez Vértiz en la última edición de Yo soy, grandes batallas internacionales, emitida el lunes 6 de diciembre. Tras el performance del participante, el cantante aseguró que no debió haberse presentado en el reality, a lo que el conductor resaltó el esfuerzo del concursante.

“Tampoco tanto así Mauri (...) Hay que seguir trabajando, yo siempre valoro el riesgo, y que esto sirva para aprender y crecer. (...) De repente él pensaba que estaba listo y se ha dado cuenta de que no con los comentarios del jurado, y trabajará para volver si lo desea. Queda claro que se valora el esfuerzo, pero para grandes batallas falta aún practicar más” , expresó la pareja de Gianella Neyra.

Ante las palabras del presentador del reality de canto, el exintegrante de Magneto señaló:. “Uno puede conseguir lo que uno quiera, pero hay que poner los pies en la tierra de cuándo uno está listo y cuándo no”. El mexicano minutos antes emitió fuertes comentarios hacia el imitador de Pedro Suárez Vértiz. “No tendría que haber venido, no debería haber venido”.

Janick Maceta en desacuerdo con su compañero de Yo soy, grandes batallas

Tras la opinión de Mauri Stern al imitador de Yo soy, Janick Maceta manifestó que tal vez ese es el estilo de calificar del mexicano. “Yo no sé si tanto así, no sé si tan directo, posiblemente es tu estilo. Muy duro. (...) Sí, hay pinceladas. Él se esfuerza claramente, y Mauri, está bien que seas duro, pero él tiene que saber que tiene que trabajar en algunas cosas de técnica vocal”, comentó la ingeniera de sonido.

Mauri Stern llora al recordar a su padre enfermo

En el programa del 30 de noviembre, Mauri Stern se mostró muy conmovido al hablar de su padre, quien no se encuentra bien de salud. “Mi papito está enfermo y hemos pasado meses difíciles con él y, bueno, cuando escuchas ‘Que será de mí’ se me rompe el corazón, porque nunca sabemos hasta dónde van a llegar nuestros papás y nadie nos prepara para perderlos. Yo agradezco que me emocionen y me conecten, pero es duro”, manifestó.