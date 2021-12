John Lennon: ¿qué sucedió el día que le dispararon al ex-Beatle?

Este 2021 se conmemoran 41 años del fallecimiento de John Lennon, el exintegrante de The Beatles que fue asesinado a tiros en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980, por parte de Mark David Chapman.

Tras más de cuatro décadas de la muerte del cantante británico, sus fans no superan este terrible hecho que enluto al escenario musical.

PUEDES VER: Paul McCartney escoge su canción favorita del disco Abbey Road de The Beatles

¿Qué pasó aquel 8 de diciembre?

Lennon, que tenía 40 años, regresaba a su departamento, en el edificio Dakota (Nueva York), con su esposa Yoko Ono alrededor de las 10.50 p. m. cuando Chapman le disparó cinco balas, cuatro de las cuales lo alcanzaron en la espalda.

El homicida era un exguardia de seguridad (25 años) de Hawái y no tenía antecedentes penales. Él había recibido el autógrafo del célebre músico cuando este salía de una sesión de grabación en la Recording Plant con su cónyuge. La escena fue captada por Paul Goresh, fotógrafo aficionado y fan de John Lennon.

“Fue muy amable conmigo. Irónicamente, muy amable y fue muy paciente conmigo. La limosina estaba esperando... y se tomó su tiempo conmigo y puso a trabajar el bolígrafo y firmó mi álbum. Me preguntó si necesitaba algo más. Le respondí: ‘No. No señor’. Y se fue. Un hombre muy cordial y decente”, dijo el asesino a la policía sobre ese momento.

La agonía de Lennon y su posterior muerte

El compositor e intérprete de Imagine fue trasladado al Hospital Roosevelt en un auto de la policía.

Chapman permaneció voluntariamente en el lugar del tiroteo leyendo The catcher in the rye, de J. D. Salinger, hasta que fue detenido. Había estado planeando el atentado durante varios meses y afirmó que se había inspirado en el personaje Holden Caulfield de la novela de Salinger.

En tanto, el cantante murió camino al hospital. Se reportó su muerte a su llegada alrededor de las 13.30 p. m.

“Aproximadamente, a las 23.30 horas certifiqué la defunción. Descubrimos que era John Lennon cuando una enfermera sacó la cartera de su bolsillo y vio su documento de identificación. En la muerte no se parecía en nada a la imagen en vida. Estaba gris, chupado, pálido. No parecía John Lennon aunque, al fondo del pasillo, apareció Yoko Ono. Ya no había duda”, recordó el doctor Stephen Lynn, quien atendió a la estrella, en una entrevista concedida al diario La Vanguardia en 2010.

PUEDES VER: Paul McCartney y Ringo Starr rinden homenaje a George Harrison en vigésimo aniversario de su muerte

A la media noche, la noticia del fallecimiento de Lennon se extendió por todo el mundo junto a una oleada de dolor en todo el mundo. Los fans se reunieron para recordar a Lennon frente al Hospital Roosevelt y al edificio Dakota. Estos organizaron vigilias que duraron semanas.

Al día siguiente, Ono emitió un comunicado: “No hay funeral para John. A lo largo de la semana fijaremos la hora de una vigilia silenciosa para rezar por su alma. Los invitamos a participar desde donde estén en ese momento... John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, recen lo mismo por él. Con cariño. Yoko y Sean”.

El cuerpo de Lennon fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el Central Park, de Nueva York.

Lo que se sabe de Chapman

Los psiquiatras consideraron que Chapman era un psicótico al límite y se ordenó que se le considerara como loco. Sin embargo, se declaró culpable de asesinato y fue condenado de 20 años a cadena perpetua.

Sigue tras las rejas, a pesar de sus numerosos intentos de solicitar la libertad condicional.

Ahora hay un monumento a John Lennon en Strawberry Fields, una sección de Central Park frente al edificio Dakota, que Ono decoró en memoria de su difunto marido.