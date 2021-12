Coldplay: Alberto Menacho, productor de Artes, no descarta segunda fecha de concierto en Perú

La euforia entre miles de peruanos se desató el último lunes 6 de diciembre cuando finalmente anunciaron que Coldplay, una de las bandas británica más importantes del momento a nivel mundial, volverá a nuestro país después de 6 años de ausencia. El cuarteto llegará como parte de su gira mundial Music of the spheres.

Horas antes de la confirmación oficial, en redes sociales ya se especulaba que la agrupación liderada por Chris Martin cumpliría su promesa de regresar. A través de sus redes sociales, Coldplay develó que se presentará en el Estadio Nacional el próximo 20 de setiembre del 2022. A su vez, la productora Artes, señaló que Camila Cabello será la telonera de este esperado show, que sin duda promete superar al anterior.

En medio de la expectativa y dudas sobre el proceso de compras de entradas y distribución de lugares a causa de pandemia, La República conversó con Alberto Menacho, el productor de conciertos y encargado de hacer realidad el sueño de miles de fanáticos de la banda inglesa.

El empresario explicó que no fue difícil traer nuevamente a Coldplay, ya que, en el primer concierto en 2016, el cual fue todo un éxito, mantuvo una relación con los representantes del famoso cuarteto.

“Difícil no es. Es trabajoso porque para una banda de esta naturaleza primero tiene que decidir salir de gira y después ver todo el tema de logística. Ellos viajan con mucha gente, su equipo. Nosotros los trajimos en el 2016 y hay una especie de relación con la agencia y eso permitió que, si volvieran a salir de gira, lo más probable es que vinieran”, comentó.

Sobre la distribución de ventas de entradas y los espacios, Alberto Menacho explicó que está sujeto a los cambios que se podrían presentar por la pandemia.

“Como en todo el mundo, se está vendiendo los boletos sujetos a las indicaciones de sanidad del gobierno en este momento. No tenemos una bola de cristal, pero queremos hacer un show, queremos tener un estadio lleno, pero no sé si lo podemos hacer. Se ha hecho un esfuerzo enorme por traer a la banda; sin embargo, hay ciertas variables que no controlamos. Si bien es cierto estamos saliendo a la venta en unos días, todo es sujeto a que llegado al momento las condiciones sean las propicias para realizar el concierto”, mencionó.

Entradas accesibles para ver a Coldplay en Perú

Para tranquilidad de todos los seguidores de Coldplay que quieren ir al concierto, el productor de Artes garantizó que los precios de las entradas serán similares al del anterior show y accesibles.

“Sí. Estamos haciendo unos ajustes si entre mañana y pasado estamos sacando el precio de las entradas en nuestras redes y que no se asusten, que me esperen tranquilo, no hay problema”.

Coldplay se presentará tres veces en México, ¿Perú correrá con la misma suerte?

Alberto Menacho no descartó la posibilidad de que Coldplay anuncie un segundo concierto en Perú, ya que todo depende de cómo se desarrolle el primero y la disposición de la banda. “No se había concebido, todo depende de cómo sea el comportamiento, vamos a ver” , señaló.

Otra problemática que existe cuando se presentan grandes bandas en nuestro país es la reventa de entradas. Ante esto, el productor de conciertos señaló que tomarán las medidas de necesarias para evitar, dentro de sus posibilidades, que se sigan haciendo estas prácticas.

“Eso va a pasar (las reventas). Estamos tomando todas las medidas habidas y por haber. Limitaremos la cantidad de entradas que pueden comprar por persona. Lo más probable es que a venta sea exclusiva por internet. Estamos tomando varias medidas para que eso no suceda, no se preocupen. Desgraciadamente, es un cáncer que tenemos, me gustaría que sea legislado y lo prohíban, pero podemos tomar medidas para minimizar el riesgo”, dijo.

Finalmente, Alberto Menacho aseguró que el concierto del próximo 20 de setiembre será un show cargado de momentos emotivos, tal como se vio en el 2016.