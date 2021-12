Cassandra Sánchez comparte reflexivo mensaje tras convertirse en madre por primera vez

Cassandra Sánchez de Lamadrid atraviesa una de las mejores etapas de su vida al convertirse en madre por primera vez junto Deyvis Orosco. Hace unas semanas, la empresaria dio a luz Milán y tras ello ha compartido detalles en redes sociales sobre su experiencia. En esta ocasión, la hija de Jessica Newton compartió una imagen de su cuerpo junto a un reflexivo mensaje.

“Cada vez que te miras al espejo, ¿pasa por tu mente la idea de encontrar a alguien diferente devolviéndote la mirada? o ¿qué tu cuerpo luzca como lo has idealizado? Incluso, esperas que tu figura se asemeje al de las mujeres de tu edad que tienes alrededor o las que no conoces, pero sigues en redes sociales” , comienza el post en Instagram de la pareja del cumbiambero.

La empresaria recomendó a las mujeres no compararse con los estándares de belleza. “Repite después de mi: no debo compararme con nadie, no somos iguales y cada una tiene su propia historia. No se trata de ser perfecta o cumplir con los estándares de belleza, se trata de darte cuenta que depende de ti sentirte bien en tu propia piel buscando siempre ser tu mejor versión. Una de las cosas que tenía muy claras cuando quedé embarazada es que quería estar activa cuando baby Milán llegara al mundo” .

Cassandra Sánchez de Lamadrid se mostró por primera vez tras dar a luz a su primogénito. Foto: Cassandra Sánchez de Lamadrid/Instagram.

Deyvis Orosco y Cassandra celebran la primera semana de vida de su bebé

El cantante de cumbia y su pareja están muy felices con el nacimiento de su primer hijo, y para festejar la primera semana de vida de su bebé compartieron algunas fotos en Instagram con el pequeño Milán. “Felices siete primeros días, mi amor. Aún no puedo creer lo mucho que has crecido en estos pocos días, la felicidad no me cabe en el cuerpo y no puedo esperar a vivir todo lo que descubriremos juntos”, escribió en una publicación la hija de Jessica Newton.

Publicación de Cassandra Sánchez de Lamadrid Foto: Instagram

Cassandra Sánchez dedica tierno mensaje a su pareja

Luego de convertirse en padres el pasado 17 de noviembre, Cassandra Sánchez de Lamadrid envió un tierno mensaje a Deyvis Orosco y a su bebé. “Los amo con todo mi corazón, es increíble cómo pasábamos horas hablando de cómo sería tenerlo en brazos y ahora ya está aquí dándonos aún más ganas de comernos el mundo. Es una motivación diferente, esa que uno siente desde de adentro, que no conoce inicio ni fin, solo amor”.