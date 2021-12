Carmen Salinas: nueva tomografía revela que hemorragia cerebral se detuvo

A poco menos de cumplirse un mes desde el internamiento de urgencia al que fue sometida la actriz mexicana Carmen Salinas tras sufrir un derrame cerebral, una luz de esperanza asoma para la familia de la veterana artista.

Una última tomografía que se le practicó a la celebridad de 84 años revela que ya no se distingue la hemorragia cerebral que le causó un coma, motivo por el que permanece en terapia intensiva. Pese a este avance, los médicos señalan que su diagnóstico sigue siendo grave.

María Eugenia Plascencia y Carmen Plascencia, hija y nieta de Salinas, brindaron declaraciones al respecto a los medios de comunicación presentes en las afueras del hospital.

“La buena noticia es que ya no tiene derrame. Hemorragia o derrame es lo mismo, me han dicho. Es una gran noticia, pero sigue delicada. Le quitan el respirador y se lo vuelven a poner para que descanse”, señalaron a los hombres de prensa.

Los galenos encargados de tratar a la ‘primera actriz’, que se encuentra internada desde el pasado 11 de noviembre, afirmaron que, pese a la mejoría mostrada, no quieren dar falsas expectativas a los familiares.

“Todavía no reacciona completamente, no hay consciencia. La sangre es la mínima, pero no hay todavía una respuesta, todavía sigue muy dormida. Seguimos rezando porque la condición sigue siendo muy grave”, agregaron.

Salinas Lozano, quien tuvo que ser reemplazada en las grabaciones de la telenovela Mi fortuna es amarte, viene mostrando un incremento de movimientos involuntarios en los últimos días.