Bryan Arámbulo es nominado a La voz masculina del 2021

¡Gran éxito! No cabe duda de que este 2021 ha sido un año de crecimiento artístico para Bryan Arámbulo, pues ha sido nominado para convertirse en La voz masculina del 2021 por la radio de cumbia La Nueva Q.

Como se recuerda, hace unos meses, el cumbiambero realizó una espectacular gira por Europa, la cual tuvo mucha acogida de todos sus seguidores.

“ Para mí fue una experiencia muy hermosa, fue algo inesperado todo el éxito que tuvimos por allá . Estaba muy emocionado y agradecido con Dios”, dijo en ese momento para una entrevista con este medio.

Asimismo, reveló que sintió cierto temor porque no sabía cómo iba a ser la respuesta del público al otro lado del mundo.

“ Al principio, tenía miedo de subir a los escenarios y que nadie me conozca en Europa, pero cuando llegamos fue impresionante. Nos comentaron que desde hace un mes ya tenían todas las entradas vendidas a tope. Cuando llegábamos a los eventos, la emoción del público era lo máximo, incluso vimos colas para entrar. Fue una maravilla, no lo esperaba”, agregó el artista.

Bryan Arámbulo Foto: Sandy Carrión Cruz

Bryan Arámbulo dejó Los Claveles de la Cumbia

A inicios de este año, Bryan Arámbulo anunció, a través de sus redes sociales, su salida de Los Claveles de la Cumbia. En el comunicado que publicó en su cuenta de Facebook, el intérprete agradeció a sus compañeros de la agrupación por el apoyo que le dieron durante todo ese tiempo.

“Queridos amigos, seguidores y familia, llegó el momento de dar un paso al costado. Desde hoy dejo de pertenecer a la orquesta Los Claveles de la Cumbia. No me haré presente en alguna de las actividades que tengan de acá en adelante. Me siento agradecido con la empresa, con César Córdoba, que me acogió de la mejor manera a esta linda familia musical, contribuyendo a mi crecimiento como artista y con diferentes experiencias inolvidables”, escribió en su post.

Comunicado de Bryan Arámbulo. Foto: Bryan Arámbulo/ Facebook

Bryan Arámbulo luchó contra el cáncer

En octubre del 2020, Bryan Arámbulo contó los difíciles momentos que le tocó vivir en 2016, cuando le diagnosticaron cáncer a los ganglios. El cantante indicó que logró superar esta etapa gracias al apoyo de su madre, quien estuvo a su lado durante todo su tratamiento.

“Estaba en la agrupación del señor Dilbert Aguilar. Pasó un año y me puse mal, me detectaron un tumor maligno en el pecho, me dijeron que se había ramificado y que no había esperanzas. Mi mamita siempre estuvo conmigo en mis quimioterapias, mi hermana Evelyn también. Fue cerca de un año que estuve postrado en una cama”, relató.